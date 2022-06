Netflix reveló el primer adelanto de Stranger Things 4 Vol 2

Para calmar la ansiedad de los fanáticos que esperan por ver cómo concluirá Stranger Things 4, Netflix lanzó un breve pero movilizante teaser.

Los fans de Stranger Things devoraron los siete capítulos del Volumen 1 de la temporada 4. Será el 1 de julio cuando llegue la segunda parte y, para amenizar la espera, Netflix lanzó una nueva imagen protagonizada por Jim Hopper (David Harbour) y Joyce Byers (Winona Ryder) y un aterrador primer teaser sobre lo que se vendrá a la historia.

En la foto se ve a ambos personajes abrazándose. No se sabe exactamente a qué episodio pertenece pero, según Screen Rant, es un fotograma de uno de los dos últimos capítulos de la ficción. Además, Netflix lanzó otras tres imágenes en las que se ven a los jóvenes protagonistas en la siniestra Mansión Creel.

Al final de la temporada 3, Hopper se sacrifica heroicamente para cerrar el portal del Upside Down y aparentemente se desintegra. Sin embargo, la temporada 4 revela que Hopper sobrevivió a la explosión debajo de Starcourt Mall y fue capturado por soldados rusos. Finalmente Hopper y Joyce se reencuentra más adelante en la temporada.

Quiénes morirán en el final de Stranger Things 4

Matt y Ross Duffer, creadores de la ficción, dieron algunas pistas sobre las próximas entregas. "Realmente no quiero decirlo, pero yo me preocuparía por que los personajes entraran en el Volumen 2, seguro. Espero que ese sea el sentido, porque es una temporada más oscura y los niños ya no son niños. Así que todos están en peligro. Y hay una especie de sentimiento siniestro de que las cosas podrían no ir bien", declararon a Variety.

El Volumen 1 ya se cobró varias víctimas: Vecna mató a Chrissy Cunningham (Grace Van Dien), Fred Benson (Logan Riley Bruner) y Patrick McKinney (Myles Truitt). Además, en el último capítulo estrenado hasta la fecha, Nancy (Natalia Dyer) cayó en su maldición y el Volumen 2 tendrá que desvelar su destino.

Stranger Things terminará con su quinta temporada, de la que ya se conocen algunos detalles. "Estoy seguro de que haremos un salto temporal", adelantó Ross Duffer en una entrevista con TVLine. Aunque son suposiciones de los fanáticos, en las redes sociales sonó con fuerza el nombre del actor Ryan Reynolds como posible incorporación a la última temporada del exitoso show de terror y ciencia ficción.