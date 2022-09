Netflix: revelan como será la venganza de Vecna en Stranger Things

La quinta y última temporada de Stranger Things contará con el regreso de Vecna, el sanguinario villano que amenaza a Eleven y sus amigos en la serie de Netflix.

Tras el impactante final de su cuarta temporada, Stranger Things se despedirá con una quinta y última entrega que ya está en marcha. Con el destino de varios personajes en el aire, apenas se conocen detalles sobre los nuevos capítulos de la serie de Netflix, pero lo que parece claro es que Vecna, el temible y letal villano, volverá para vengarse de los jóvenes protagonistas.

Jamie Campbell Bower, quien encarna a Vecna, reveló en una entrevista con NME cómo será el arco de su personaje en la temporada 5. "Está enfadado, está enfadado con razón, no creo que haya huido lamiéndose las heridas en la miseria. Se está reconstruyendo y está buscando sangre. Realmente presionaron, es esa cosa clásica de Jason Voorhees: cometieron un gran error", adelantó.

"Si bien la venganza juega un papel importante en su relación con Eleven (Millie Bobby Brown), creo que probablemente todavía desee llevársela con él y vivir de una manera diferente porque ella es parte de él y reconoce mucho de sí mismo en ella", contó, vaticinando que la heroína podría estar en grave peligro. Aunque Bower no sabe qué sucederá cuando Vecna regrese en la quinta temporada, el actor tiene algunas ideas. "Creo que Vecna y Will (Noah Schnapp) tienen una conexión que aún no se exploró. Como fan, me interesaría ver más de eso", dejó caer.

Cuánto durarán los capítulos de la última temporada de Stranger Things

Además de los detalles sobre la venganza de Vecna, también se sabe que la temporada 5 será más corta que la anterior entrega, que suma nueve capítulos, aunque la duración de los nuevos episodios aún no se conoce al igual que su fecha de estreno, que todavía no fue anunciada por Netflix. "Pensamos que la temporada 4 iba a tener ocho episodios y que iban a tener la duración habitual. Entonces, si nos hubieras entrevistado antes de la temporada 4, eso es lo que habría dicho. Creo que apuntamos a ocho de nuevo. No queremos que sean 13 horas. Estamos apuntando a más de 10 horas o algo así. Creo que va a ser más larga que la temporada 1, porque tenemos mucho que terminar, pero no creo que vaya a ser tan larga como la temporada 4", declararon los creadores Matt y Ross Duffer a Collider.