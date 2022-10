Netflix: Millie Bobby Brown filtró información sobre Stranger Things 5 y aumentó la euforia de los fans

La actriz que saltó a la fama tras encarnar a Eleven en la serie de Netflix hizo un anuncio que enloqueció a los fanáticos de Stranger Things.

Luego de una fantástica cuarta temporada, Stranger Things empieza a despedirse con la producción de su última temporada. La serie con la que Netflix hizo historia en las reproducciones elevó a la fama a la actriz Millie Bobby Brown, quien hizo una revelación sobre los capítulos faltantes y aumentó el nivel de euforia en los fans.

"Será el próximo año", afirmó la protagonista de Enola Holmes, cuya secuela está a punto de ver la luz, en una entrevista concedida a la publicación Netflix Queue. De esta manera, Millie anunció que el rodaje de la quinta y última temporada de Stranger Things comenzará oficialmente en 2023.

La cuarta temporada de la exitosa serie se estrenó en mayo de este año, después de casi tres años desde el lanzamiento de la tercera parte, siendo la entrega más oscura y terrorífica de la ficción por el momento. Con la pandilla separada por primera vez, la cuarta temporada presentó la mayor amenaza para los vecinos de Hawkins hasta la fecha: Vecna, un asesino sobrenatural que buscaba a adolescentes con problemas y se alimentaba de los miedos y traumas de sus víctimas.

Pero, tras derrotar, al menos aparentemente, al maligno y escalofriante personaje interpretado por Jamie Campbell Bower, el peligro sigue aún acechando Hawkins. Así, en esta quinta entrega, Eleven, Will, Mike, Hooper, Joyce y el resto de protagonistas deberán frenar la propagación del Upside Down, que abrió una brecha en la realidad tal y como mostró la secuencia final de la cuarta temporada. Además, también en las últimas escenas del noveno capítulo, Will reveló al grupo que aún podía sentir a Vecna, con lo que es más que posible que el villano no haya dicho su última palabra.

Cuándo se estrena la temporada final de Stranger Things

Teniendo en cuenta que Stranger Things comenzará el rodaje de sus nuevos capítulos el próximo año, dependiendo de si la filmación empieza a principios o a finales de 2023, lo más probable es que el estreno de la quinta temporada de la serie tenga lugar a lo largo de 2024. Hay que recordar que la cuarta parte comenzó su rodaje en septiembre de 2021, pero no se estrenó en Netflix hasta mayo de 2022, por lo que hay posibilidades de que el final de la serie vea la luz en el verano de 2024. Por ahora, no hay más detalles oficiales sobre la producción de la última temporada, salvo que contará, muy probablemente, con ocho capítulos que volverán a estrenarse en Netflix divididos en dos partes.