Netflix: la historia detrás del baile breakdance de Carlos III en The Crown

Uno de los capítulos de la quinta temporada de The Crown contiene una escena que despertó la curiosidad de los fanáticos, quienes se preguntaron si dicho momento ocurrió en la vida real o si fue pura ficción para la serie.

Netflix: la historia detrás del baile breakdance de Carlos III en The Crown

Netflix: la historia detrás del baile breakdance de Carlos III en The Crown

La temporada 5 de The Crown ya está en Netflix y la serie está dando mucho que hablar por el retrato de algunos de los momentos clave de la vida de la familia real británica, en un clima de total incertidumbre tras el reciente fallecimiento de Isabel II. Eso sí, pocas secuencias son tan impactantes como la escena de la quinta entrega en la que el príncipe Carlos (Dominic West) hace breakdance y la curiosidad de los fanáticos que se preguntaron si dicho momento ocurrió con certeza o fue un agregado ficcional de los creadores del show.

En el quinto episodio, el príncipe Carlos intenta modernizar la monarquía y realiza una entrevista en televisión en un momento en el que está en el centro de la polémica por una llamada telefónica con Camilla Parker-Bowles (Olivia Williams) en la que mantiene una conversación subida de tono que se hace pública. Al final del episodio, Carlos pronuncia un discurso en apoyo de su organización benéfica Prince's Trust, que brinda apoyo a jóvenes desfavorecidos. Carlos asiste a una fiesta, se escucha la canción Don't Sweat the Technique y el príncipe está mirando a unos bailarines que le invitan a unirse. Carlos acepta, dejando una escena inolvidable del hijo de la reina Isabel II haciendo breakdance.

La historia detrás de la escena: ¿realidad o ficción?

Cabe destacar que esta secuencia está basada en un hecho real. En 1985 el príncipe Carlos visitó West Sussex para acudir a un evento del Prince's Trust. Existe un vídeo del ahora monarca bailando, clip que se hizo viral en TikTok.

Elizabeth Debicki como Lady Di, Imelda Staunton como Isabel II, Lesley Manville como la princesa Margarita, Claudia Harrison como la princesa Ana, Jonny Lee Miller como John Major, Marcia Warren como la Reina Madre, James Murray como el príncipe Andrés y Sam Woolf como el príncipe Eduardo completan el elenco de la temporada 5 de The Crown. Peter Morgan es el creador de la ficción y autor del guion.

Judi Dench aniquiló a The Crown, de Netflix: "Llena de tonterías"

Judi Dench hizo referencia a las declaraciones del ex primer ministro John Major, que dijo que la serie estaba "llena de tonterías". "Cuanto más se acerca la serie a nuestros tiempos actuales, más libremente parece estar dispuesta a desdibujar las líneas entre la precisión histórica y el puro sensacionalismo. Sir John Major no está solo en su preocupación de que la última temporada de The Crown presente un relato inexacto e hiriente de la historia", denunció.

"Dadas algunas de las sugerencias hirientes que aparentemente se muestran -como que el rey Carlos conspiró para que su madre abdicara, por ejemplo, o que una vez sugirió que la crianza de su madre era tan deficiente que podría haber merecido una sentencia de cárcel- es cruelmente injusta para las personas y perjudicial para la institución que representan. Nadie cree más en la libertad artística que yo, pero esto no puede pasar desapercibido. A pesar de que esta semana declararon públicamente que The Crown siempre ha sido un drama ficticio, los creadores de la serie se han resistido a todas las peticiones para que incluya una advertencia al comienzo de cada episodio", escribió.

Por último, la intérprete arremetió: "Ha llegado el momento de que Netflix lo reconsidere, por el bien de una familia y una nación que ha sufrido recientemente, como muestra de respeto a una soberana que sirvió a su pueblo con tanta diligencia durante 70 años y para preservar su propia reputación a los ojos de los demás, sus suscriptores británicos", agregó la actriz, que es Dama Comandante de la Orden del Imperio británico.