Murió Willie Garson, el mejor amigo de Sarah Jessica Parker en Sex and the City

Con una larga trayectoria en televisión y cine desde principio de los '80, especialmente en el rubro comedia, Garson actualmente se encontraba filmando And Just Like That.

Willie Garson, el actor conocido por interpretar a Stanford Blatch, el mejor amigo de la protagonista Sarah Jessica Parker en la exitosa serie Sex and the City, murió a los 57 años por causas que no fueron informadas, según confirmó un familiar suyo al sitio especializado Variety. Con una larga trayectoria en televisión y cine desde principio de los '80, especialmente en el rubro comedia, Garson actualmente se encontraba filmando And Just Like That, una nueva serie de HBO Max, de los mismos productores de Sex and the City.

Oriundo de Nueva Jersey, el artista había estudiado teatro en la Universidad Wesleyan y había realizado una maestría en Bellas Artes de la Escuela de Drama de Yale. Desde los tempranos '80, comenzó a aparecer en pequeños papeles en famosas series como Cheers, Lazos de familia y L.A. Law, y su cara se hizo más conocida aún en los '90 con participaciones en Los Expedientes X, Friends, Twin Peaks, Melrose Place y Ally McBeal, entre tantas.

En cine, participó de filmes como Loco por Mary, Hechizo del tiempo, ¿Quieres ser John Malcovich? y Un viernes de locos, entre otras. Sin embargo, el gran reconocimiento llegaría cuando encarnó a Stanford, el refinado amigo gay del personaje principal en Sex and the City, a quien le confiaba sus vivencias más íntimas. Esa popularidad lo llevó a ser parte entre 2009 y 2014 de la serie White Collar, en donde interpretó a "Mozzie", un astuto estafador. En la vida real, Garson había adoptado un hijo en 2009, llamado Nathen, situación a partir de la cual se convirtió en un activo vocero en favor de la adopción.

“Te amo mucho papá. Descansá en paz y estoy muy contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y hayas podido lograr tanto. Estoy tan orgulloso de vos. Siempre te amaré, pero creo que es hora de que emprendas tu propia aventura. Siempre estarás conmigo. Te amo más de lo que jamás sabrás y me alegro de que puedas estar en paz ahora. Siempre fuiste la persona más dura, divertida e inteligente que he conocido. Me alegra que hayas compartido tu amor conmigo. Nunca lo olvidaré ni lo perderé ", lo despidió su hijo en las redes sociales.

Por su parte, su pareja en Sex and the City, el actor Mario Cantone, escribió: "No podría haber tenido un socio televisivo más brillante. Estoy devastado y abrumado por la tristeza. Fuiste llevado de todos nosotros muy pronto. Eras un regalo de los dioses. Descansá mi dulce amigo. Te quiero". Michael Patrick King, productor ejecutivo de la popular serie y de la nueva And Just Like That, también emitió un comunicado para despedirlo. "Su espíritu y su dedicación al oficio estuvieron presentes todos los días en la filmación de `And Just Like That. Estuvo allí dándonos todo, incluso cuando estaba enfermo. Todos extrañarán sus dones como actor y persona. En este triste y oscuro momento, nos reconforta el recuerdo de su alegría y su luz", expresó.