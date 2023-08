Millie Bobby Brown habló de su fin con Stranger Things y hay incertidumbre: "Estoy lista"

La joven actriz rompió el silencio en medio de un clima de pocas certezas por la temporada final de Stranger Things, mientras se lleva a cabo la huelga de actores y guionistas de Hollywood.

Con la huelga de guionistas y actores de Hollywood causando estragos en el calendario de estrenos de los próximos años, empiezan a surgir las grandes producciones que son víctimas ante la no escucha de los empresarios a los reclamos de los trabajadores de la industria del entretenimiento, quienes piden mejores condiciones laborales. En este escenario caótico, la actriz Millie Bobby Brown lanzó preocupantes declaraciones sobre su final con la serie Stranger Things.

En una reciente entrevista concedida a Women's Wear Daily, la joven actriz confesó que está preparada para despedirse de Stranger Things y de su personaje "Creo que estoy lista" dijo Brown. "Fue un factor importante en gran parte de mi vida, pero esto es como graduarme del instituto, es como el último año. Estás listo para marcharte, crecer y florecer y estás agradecido por el tiempo que has tenido, pero es hora de crear tu propio mensaje y vivir tu propia vida", aseguró la intérprete.

Brown apareció por primera vez en pantalla en 2014 en un par de episodios de la serie Intruders pero no salto à la fama hasta el 2016 cuando dio vida a la niña con superpoderes Eleven en Stranger Things. También en 2019 participo en la película de Godzilla: Rey de los monstruos y en 2020 en la película de Enola Holmes y su secuela en 2022. Además a finales de este año protagonizara The Electric State, la nueva cinta de los hermanos Russo, Stranger Things 5 aún no tiene una fecha de estreno programada por la platafoma de streaming Netflix.

Con información de Europa Press.

Incertidumbre en el elenco de Stranger Things por la última temporada

Estas declaraciones de Brown van en sintonía con los recientes dichos de David Harbour, uno de sus compañeros de elenco en la aclamada ficción de los hermanos Duffer. Entrevistado por Insider, Harbour explicó que, si bien le tiene mucho cariño a Stranger Things y al Sheriff Hooper, no quiere quedar pegado toda su vida a dicho personaje: "El primer año de Stranger Things recuerdo haber discutido con una publicista que me dijo ‘Quizá no quieres ser muy asociado con el show’ y le contesté ‘Amo el show y amo al personaje’. Y en serio lo hago, pero no quiero ser sólo ese personaje".

"Estoy tratando de navegar eso porque no quiero tirarle mierda a la gente que te quiere por lo que hiciste y que también te gusta. Pero al mismo tiempo, quiero dejar el nido. Tengo para más. Tengo otros lados que quiero que vean. No quiero que la gente me grite ‘Hopper’ en la calle por el resto de mi vida", había declarado el actor que en la serie de Netflix encarna al Sheriff Jim Hooper.