La actriz que se lució como Eleven en "Stranger Things" casi deja la actuación.

Millie Bobby Brown alcanzó la fama mundial a la corta edad de 16 años tras interpretar a "Eleven" en la serie éxito de Netflix "Stranger Things". La joven actriz y modelo que actualmente protagoniza la película "Enola Holmes" no la tuvo para nada fácil en la industria del cine y la culpa fue de la serie de HBO "Game of Thrones". Al parecer, Brown confesó que no guarda los mejores recuerdos del show que casi la hace abandonar su carrera.

En una entrevista con el presentador de televisión Jimmy Fallon, Brown reveló que la rechzaron luego de audicionar para un papel en la show basado en los libros del reconocido George R. R Martin, "Game of Thrones". Tal fue el impacto negativo que le causó, que hasta pensó en abandonar la carrera de actriz y sus expectativas de brillar en Hollywood.

La oportunidad llegaría más adelante y de la mano de "Stranger Things", programa que la hizo protagonista. "Audicioné (como Eleven) y dos meses después me llamaron para decirme que querían tener una reunión virtual, y el resto es historia, la serie me dio la esperanza de volver a empezar", afirmó, en "The Tonight Show with Jimmy Fallon".

"Extraño mucho interpretar a Eleven, y extraño a mis compañeros", comentó la actriz que ya se encuentra rodando la cuarta temporada de "Stranger Things", la cual sufrió los embates de la pandemia y tuvo que suspender las grabaciones hasta ahora. De no contagiarse COVID-19 ningún miembro del elenco, se espera que el estreno sea durante el 2021.

Actualmente, Millie Bobby Brown protagoniza "Enola Holmes", también en Netflix. Además de protagonista, es productora en esta aventura acerca de la hermana de Sherlock Holmes. La película causó escándalo entre los descendientes de Sir Arthur Conan Doyle (creador del detective) quienes no fueron consultados a la hora de tomar los derechos del universo y desconocían la existencia de una saga de novelas con "Enola" como personaje principal.

El escándalo que enfureció a los herederos de Conan Doyle

Pese a que el largometraje protagonizado por Millie Bobby Brown esté inspirado en las novelas de Nancy Springer, los descendientes del autor entienden que en los dos casos (película y libros de Springer) se viola el copyright de Doyle. Hay un punto en especial que reclaman y que tiene que ver con rasgos que Netflix le atribuyó al personaje de Henry Cavill (Holmes), dotando de emociones sentimentales y un gran respeto hacia las mujeres. Por estas razones, tanto la plataforma como la productora Legendary Pictures, Springer y Penguin Random House (que editó a Springer) podrían ir a juicio por "daños financieros".

Desde hace varios años, Sherlock Holmes está libre de derechos en varias regiones del mundo, incluyendo Europa y Gran Bretaña, pero no en Estados Unidos, donde aún quedan historias que, a pesar de distintas iniciativas legales, continúan protegidas por la ley: la familia se quedó con los derechos de textos publicados entre 1923 y 1927.

"Cuando Conan Doyle volvió a Holmes en las historias protegidas por el copyright, escritas entre 1923 y 1927, ya no le resultaba suficiente que el personaje poseyera la mente racional y analítica más brillante. Holmes necesitaba ser humano (..), desarrollar una conexión humana y una empatía", expresa el documento legal presentado por la familia de Conan Doyle.