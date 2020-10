Hugo Arana, Roberto Carnaghi y Norman Briski en "Los Sónicos", que podrá verse desde hoy a las 22.30 horas.

"Los Sónicos: una historia de rock", ficción de 2011 dirigida por Gastón Portal y protagonizada por Hugo Arana, Norman Briski y Roberto Carnaghi, sobre el líder de una mítica banda que despierta de un coma a los 70 años, regresa a la pantalla el lunes a las 22.30 horas por la Televisión Pública.

Escrita por Gastón Portal, junto a Alberto Muñoz y Javier Castro Albano, y dirigida por Portal con Ulises Rosell, la tira con música de Babasónicos cuenta la historia del líder de una mítica banda de rock de los ´60 que despierta de un coma y descubre que tiene 70 años. Luego de elaborar el duelo por el tiempo perdido, decide volver a armar la banda y buscar a su novia de aquel momento.

La tira, que se emitió por Canal 9 los domingos desde octubre de 2011 hasta enero de 2012, está protagonizada por el recientemente fallecido Hugo Arana, Norman Briski, Roberto Carnaghi y Mario Alarcón. Además, cuenta con las actuaciones de Chunchuna Villafañe, Martín Slipak, Nazareno Casero, Santiago Pedrero, Vera Carnevale, Marina Glezer, Lucas Ferraro, Juan Bautista Greppi y Federico Luppi.

La reposición de la serie se da como un sentido homenaje a Hugo Arana, quien falleció debido al coronavirus a los 77 años, en el Sanatorio Colegiales. “Con gran pena despedimos al compañero actor Hugo Arana. En su prestigiosa trayectoria en cine, teatro y TV ha sido respetado y querido tanto por sus pares como por su público. Acompañamos en este triste momento a su hijo Juan, a sus familiares y seres queridos”, había informado la Asociación Argentina de Actores a través de su cuenta de de Twitter.

Arana, quien se encontraba internado en un sanatorio porteño por un accidente doméstico, había confirmado que había sido diagnosticado con coronavirus. “Me hicieron el hisopado y apareció el virus. Pero de la manera más liviana porque no me falta el aire, no tengo dolores”. Nacido el 23 de julio de 1943, Arana comenzó su carrera actoral en 1970 El santo de la espada. Su salto a la fama se dio con la publicidad del reconocido vino Crespi. Su último trabajo fue en el cortometraje Historias Virales, grabado de manera virtual durante la cuarentena obligatoria, donde personificó a un un hombre mayor que sufre la distancia con su hija debido al contexto de la pandemia.