¿La sucesora de The Walking Dead? Nuevo avance de la serie de The Last of Us presenta a los Clickers

The Last of Us, la esperada serie de HBO basada en el popular videojuego, lanzó un nuevo avance que presenta a los Clickers, monstruos aterradores que son una de las amenazas más grandes de la historia.

21 de diciembre, 2022 | 17.33

The Last of Us, la serie basada en el videojuego, lanzó un nuevo avance en el que destacan las imágenes de los temibles y escalofriantes Clickers. Estos humanos convertidos en terroríficas criaturas sedientas de sangre serán uno de los principales peligros a los que se tendrán que enfrentar Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en su peligroso viaje a través de un Estados Unidos repleto de infectados. En el adelanto, de 30 segundos de duración, el contrabandista Joel debe escoltar a Ellie, una joven inmune al virus, al oeste del país, donde se está trabajando en una cura para salvar a la humanidad después de una pandemia devastadora que devastó con todo a su paso. "Siempre hay algo peligroso ahí fuera. Infectados, asaltantes, Clickers...", advierte el personaje interpretado por Pedro Pascal sobre las amenazas a las que se tendrán que enfrentar en su arriesgado viaje hacia la zona fuera de cuarentena. La serie de The Last of Us se estrena el domingo 15 de enero en HBO Max y cuenta en su reparto, a parte de con los mencionados Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie, con Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene, Jeffrey Pierce como Perry, Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon y Elaine Miles como Florence. MÁS INFO Netflix Películas de Navidad en Netflix: 5 films que tenés que ver en Noche Buena Como son los Clickers en los videojuegos de The Last of Us Los Clickers, los enemigos más terroríficos y sanguinarios del universo de The Last of Us, jugarán un papel determinante en la serie. En el videojuego creado por Neil Druckmann y Bruce Straley, estos seres son humanos que sucumbieron al hongo cerebral Cordyceps y alcanzaron la temida tercera fase de la infección. Se conocen coloquialmente como Clickers debido a los sonidos que producen por ecolocalización que, al ser ciegos, es su principal forma de orientarse por el entorno. Druckmann es también creador, guionista y productor ejecutivo de la serie de HBO, por lo que es más que probable que la ficción sea una adaptación tremendamente fiel del videojuego de Naughty Dog. A juzgar por el material promocional presentado hasta ahora, los Clickers mantienen un aspecto semejante al del popular juego y, por el momento, parece que suponen una amenaza similar que en la historia original. Debido a su tremenda importancia dentro de la historia de The Last of Us, supone un punto importante para los showrunners que la serie haga una fiel adaptación de estas criaturas y mantenga su aspecto aterrador e inquietante. A parte de los Clickers, el tráiler también hace referencia a los asaltantes, bandidos humanos que asaltan asentamientos habitados por supervivientes, e infectados de grado inferior al de las terroríficas criaturas antes mencionadas. Con información de Europa Press.