La serie Succession anunció su final con un doloroso comunicado

La exitosa serie de HBO protagonizada por Brian Cox anunció su final, para sorpresa de los fanáticos que están esperando la temporada 4.

Succession se convirtió en una de las series más aclamadas de HBO de los últimos años, sumando un total de 13 premios Emmy. A la espera de que llegue la próxima entrega, ya se confirmó que la temporada 4 será la última.

Jesse Armstrong, creador de la ficción, lo confirmó en una entrevista con The New Yorker. "Nunca pensé que sería para siempre. El final siempre ha estado presente en mi mente. Desde la temporada 2, he estado tratando de pensar '¿será en la próxima o en la siguiente?'", declaró.



"Me reuní con algunos de mis compañeros guionistas antes de que comenzáramos a escribir la temporada 4, alrededor de noviembre o diciembre de 2021, y dije 'creo que esto debería ser todo'. Y planteamos varios escenarios: podríamos hacer un par de temporadas cortas, o dos temporadas más. O podríamos continuar durante mucho tiempo y convertir la serie en algo bastante diferente, y que fuera una serie más divertida y libre que tuviera semanas buenas y malas. O podríamos hacer algo un poco más completo y salir más fuertes. Y definitivamente esa siempre fue mi preferencia. Fui a la sala de guionistas de la temporada 4 y dije 'creo que esto es lo que estamos haciendo, pero también podemos mantenerlo abierto'.

Me gusta trabajar presentando una especie de propuesta y luego estar genuinamente abierto a formas alternativas de trabajar. Y la decisión de terminar se asentó a medida que escribíamos e incluso cuando comenzamos a filmar. Le dije al elenco 'no estoy al 100 por 100 seguro, pero creo que esto es todo'. Tampoco quería engañarles", contó el autor. Con esta decisión, Armstrong quiere evitar alargar innecesariamente la serie y darle un final a la altura. "Espero que nadie piense nunca que nos estamos quedando más tiempo de lo que es bienvenido, que vamos a hacer una temporada mala o que lo estamos estirando. Espero que la gente nunca se preocupe por eso", reconoció.

La temporada 4 de Succession llegará a HBO Max el próximo 26 de marzo. La entrega tratará el conflicto de la venta del conglomerado de medios Waystar Royco a Lukas Matsson (Alexander Skarsgard) y los efectos que tiene en la familia Roy y sus relaciones personales. También indagará en la decisión de Tom (Matthew Macfadyen) de ponerse de lado de su suegro, Logan, en lugar de su esposa, Shiv. Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin y Alan Ruck encabezan el elenco. La nueva entrega contará con las incorporaciones de Annabeth Gish, Adam Godley, Eili Harboe y Jóhannes Haukur Jóhannesson.