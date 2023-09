La serie con la que Disney+ quería ganarle a Netflix y terminó cancelada tras dos temporadas

Después de dos temporadas, la serie que prometía convertirse en un éxito de Disney+ y terminó fracasando con malas críticas, terminó cancelada y sin final.

Malas noticias para los seguidores de How I Met Your Father, el spin-off de How I Met Your Mother. La serie protagonizada por Hilary Duff y creada por isaac Aptaker y Elizabeth Berger fue cancelada por Disney+ tras solo dos temporadas dejando así su final en el aire.

Tal y como informó Deadline, Disney+ confirmó la cancelación de la producción después de treinta episodios y dos temporadas. Una noticia que llega coincidiendo con otras cancelaciones de Hulu, plataforma propiedad de Disney que emite la serie en Estados Unidos, que también puso fin de forma abrupta a títulos como The Great, serie de época protagonizada por Elle Fanning y Nicholas Hoult o Doogie Kamealoha, una médica precoz, la continuación de Un médico precoz, la serie que lanzó a la fama a un jovencísimo Neil Patrick Harris a principios de los '90.

De qué trata How I Met Your Father

Basada en la exitosa serie How I Met Your Mother, las dos temporadas de How I Met Your Father siguen las andanzas de Sophie (Hilary Duff), que relata a su hijo la historia de amor de cómo conoció a su padre hace 20 años. "Esta es la historia de cómo conocí a tu padre. Era difícil vivir en 2022, siempre había otro lugar al que ir, otra persona con la que podrías estar", dice Cattrall. "Sé que esto sonará muy loco pero he ido a 87 citas de Tinder este año. Hoy es el primer episodio de mi próxima gran historia de amor", confiesa Duff. "Que le den a madurar. Todavía podemos tomar malas decisiones unos años más", añade la protagonista en el trailer que en 2021 lanzó la plataforma para anunciar la serie.

Mediante flashbacks, Sophie empieza a narrar cómo conoció al que ahora es su marido en 2021 cuando ella y su grupo de amigos Jesse (Chris Lowell), Valentina (Francia Raisa). Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) y Sid (Suraj Sharma) viven en Nueva York y están descubriendo que es el amor en la era de las citas online y las opciones ilimitadas. La serie original se emitió entre 2005 y 2014. Josh Radnor, Jason Segel, Alyson Hannigan, Neil Patrick Harris y Cobie Smulders protagonizaron la producción, que sumó un total de nueve temporadas. How I Met Your Mother ganó 10 premios Emmy y, recientemente, fue elegida en el puesto 86 en la lista de las mejores 100 series de todos los tiempos que publicó la BBC.