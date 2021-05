La noticia que entristece a los fans de This is Us: Confirmaron que la serie terminará con la sexta temporada

Confirmaron que This Is Us terminará con la sexta temporada.

Lo que sonaba como un fuerte rumor, fue confirmado finalmente: la aclamada serie This Is Us cerrará su historia tras su sexta temporada. “No creo que esta serie, independientemente de su éxito o de no haberlo tenido, pudiese durar más de la cuenta porque tenemos una historia que contar”, declaraba en 2018 Dan Fogelman, creador del show que conmovió a millones de televidentes, refiriéndose a la tercera temporada como una suerte de ecuador de la historia que quería contar.

Ahora, gracias a una exclusiva de The Hollywood Reporter, se conoció que esos planes de los que hablaba su creador abarcaban seis temporadas y que, efectivamente, This Is Us terminará tras la emisión de su sexta tanda de episodios que, probablemente, saldrá al aire entre 2021 y 2022. Junto a Isaac Aptaker, Fogelman se ha convertido en el showrunner más respetado de NBC gracias al éxito de su serie y, por ello, la cadena ha respetado la decisión creativa de acabar con el título cuando el creador lo ve necesario.

De qué trata la quinta temporada de This Is Us

Luego de la pelea entre los hijos y las complicaciones que el Alzheimer le provocó a su madre Rebecca (Mandy Moore), habrá más historias y momentos sumamente emotivos para que los espectadores puedan vivir la serie con alegría y nostalgia. Además, This is Us deberá responder cómo se llevará a cabo la adopción de la bebé de Kate y Toby, cómo Kevin afrontará la paternidad y su relación con Randall.

De forma curiosa y de acuerdo a lo que anticiparon los productores de la famosa serie, This is Us se adaptó al contexto actual de la pandemia llevándolo a su historia para que más de un espectador se sienta identificado con los protagonistas, interpretados por Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, Ron Cephas Jones, Jon Huertas y Alexandra Breckenridge, entre otros.

Aunque todavía no fue comunicado de forma oficial, se cree que la temporada final de la serie tendrá 18 capítulos, repitiendo la fórmula de las primeras cuatro entregas, con el objeto de alcanzar un total de 100 emisiones de la emotiva historia que alcanzó los corazones de millones de personas en todo el mundo.