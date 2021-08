La cuarta temporada de Cobra Kai ya tiene fecha de estreno y trailer oficial

La historia que se desarrolla treinta años después de los hechos del Torneo de Karate All Valley de 1984 llegará a Netflix antes de fin de año.

Luego de tres temporadas exitosas, Cobra Kai tendrá nuevos capítulos en Netflix. La plataforma de streaming acaba de publicar el tráiler de la nueva entrega que estará disponible en diciembre, aunque todavía se desconoce el día. "No es solo un torneo, es la batalla por el alma del Valle", es el adelanto de la secuela de Karate Kid.

La historia se desarrolla treinta años después de los hechos del Torneo de Karate All Valley de 1984. Y el conflicto entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka) parece no tener fin y sigue cautivando al público, ya que no solo los fanáticos de las películas estrenadas en la década del 80 mostraron interés en la serie, sino que las nuevas generaciones también se sumaron al furor de las artes marciales.

La tercera temporada empieza con todos recuperándose del violento enfrentamiento entre los dojos, que dejó a Miguel (Xolo Maridueña) en estado delicado. Mientras Daniel busca respuestas en su pasado y Johnny trata de redimirse, John Kresse (Martin Kove) continúa manipulando a sus vulnerables estudiantes con su particular idea del dominio. El alma de All Valley está en juego, y el destino de cada estudiante y sensei pende de un hilo.

Y el final ameritaba el lanzamiento de una nueva temporada en la que el elenco se completa con William Zabka, (Johnny Lawrence); Courtney Henggeler, como Amanda LaRusso; Xolo Maridueña, como Miguel Díaz; Tanner Buchanan, como Robby Keene; Mary Mouser, como Samantha LaRusso; Jacob Bertrand, como Halcón; Gianni Decenzo, como Demetri y Peyton List, como Tory.

Más allá de la trilogía cinematográfica de Karate Kid que tuvo como protagonistas a los adolescentes Macchio y Zabka y a Noriyuki "Pat" Morita como el Señor Miyagi, en 1994 se estrenó El nuevo Karate Kid, con la ganadora del Oscar Hilary Swank, que no tuvo tanto éxito como las películas que antecedieron. Pero años más tarde, la marca volvió a cobrar relevancia con el lanzamiento de The Karate Kid (2010), dirigida por Harald Zwart y protagonizada por Jackie Chan y Jaden Smith -uno de los hijos de Will Smith- que tuvo muy buena recepción y fue un éxito de taquilla.