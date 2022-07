La crisis llegó a Star Wars: denunciaron plagio en The Mandalorian

El reconocido cineasta Joe Dante cargó duramente contra The Mandalorian y acusó a la serie de plagiar un personaje basándose en una película de su filmografía.

Peligra el futuro de The Mandalorian ante una denuncia de plagio.

Parece que no todos están tan enamorados de Baby Yoda, el pequeño Grogu de The Mandalorian, y el director de Gremlins, Joe Dante, acusó a Lucasfilm de robar la apariencia de Gizmo para el personaje que tanto furor causó en las dos temporadas de la serie del universo Star Wars.

En una entrevista con Datebook, el cineasta comparó a Baby Yoda con Gizmo, señalando cómo ambas franquicias deben su éxito a la presencia de sus adorables criaturas. "Creo que la clave de la longevidad (de Gremlins) es realmente el personaje de Gizmo, que es esencialmente como un bebé", aseguró Dante.

"Esto me lleva, por supuesto, al tema de Baby Yoda, que fue completamente plagiado y robado. Descaradamente, diría yo", cargó duramente el director tanto de Gremlins (1984) como de su secuela, Gremlins 2: la nueva generación (1990). Gracias a su adorable aspecto, Baby Yoda fue una de las claves del éxito de The Mandalorian desde su primera temporada, estrenada en 2019.

Su aparición en la serie llenó las redes sociales de fotografías y de memes con su figura... además, claro está, de un aluvión de artículos de merchandising con la imagen del personaje cuyo nombre real, tal y como reveló la segunda tanda de episodios de la serie, es Grogu. Baby Yoda también fue una parte importante de los últimos capítulos de El libro de Boba Fett, serie en la que abandonó su entrenamiento Jedi para unirse al Din Djarin de Pedro Pascal para siempre.

El futuro de Gremlins en la televisión

Por su parte, Gizmo también tiene planeado regresar a la pequeña pantalla en Gremlins: Secrets of the Mogwai, que ya ha anunciado una segunda temporada antes incluso de estrenar la primera. La serie de animación de HBO Max, en la que Dante participa como consultor, todavía no tiene tráiler, pero su episodio piloto fue exhibido recientemente en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy.

En Gremlins: Secrets of the Mogwai se revelará cómo un Sam Wing de diez años se hizo amigo de Gizmo muchas décadas antes de convertirse, durante los acontecimientos de la primera película, en el anciano que vendió al Mogwai a la familia Peltzer. Por el momento, la serie no tiene fecha de estreno oficial pero se estima que llegará a fin de año.