Revelan el elenco completo de House of the Dragon, la primera precuela de Game of Thrones.

Matt Smith, Olivia Cooke y Emma D'Arcy son algunos de los nombres que ya fueron confirmados para el elenco principal de House of the Dragon, la precuela de la exitosa serie de HBO Game of Thrones, que ya se encuentra en etapa de producción y llegará a la plataforma de streaming HBO Max el año próximo.

El spin-off, que estará basado en la novela Fuego y Sangre, de George R.R. Martin -autor de la saga en la que se adaptó la original-, se situará unos 300 años antes de los hechos narrados en Game of Thrones y se adentrará en la historia de los Targaryen, una de las casas más importantes de este universo de fantasía épica.

Al respecto, una de las primeras figuras confirmadas por HBO es la del británico Matt Smith, conocido por su papel como un joven príncipe Felipe en la exitosa The Crown y como uno de los diversos doctores que ya tuvo la clásica Dr. Who, que en este proyecto interpretará a Daemon Targaryen. También aparece la actriz Olivia Cooke, que viene de participar en la cinta de Amazon Sound of Metal, ganadora de dos Oscar a Mejor Edición y Mejor Sonido, quien tendrá el rol de Alicent Hightower, la esposa del rey Viserys Targaryen, que será encarnado por Paddy Considine (The Outsider). El resto de la lista la integran Emma D'Arcy (Truth Seekers) como la princesa Rhaenyra Targaryen, Steve Toussaint (Small Axe!) como la Serpiente Marina y Rhys Ifans (Snowden) como Otto Hightower.

El episodio piloto de House of the Dragon será dirigido por el realizador Miguel Sapochnik (Repo Men: Los recolectores), quien ya había trabajado en aclamados episodios de Game of Thrones y en otras series de HBO como True Detective. Sapochnik ocupará además el puesto de showrunner junto al guionista Ryan Condal (Colony, Rampage: Devastación), quien será el escritor de la tira.

Game of Thrones, el fenómeno de fantasía medieval de HBO, cumple diez años de su estreno

La exitosa serie de fantasía medieval Game of Thrones, que supo elevar la vara en términos de producción y efectos visuales en la pantalla chica y cosechó millones de fans alrededor del planeta durante sus ocho temporadas, período en el que además se transformó en la tira más pirateada del mundo, cumplió el sábado 17 de abril, 10 años desde el estreno de su primer episodio.

Si bien el rumbo que tomó la última entrega de la historia adaptada de la saga de libros Canción de hielo y fuego, escrita por George R.R. Martin, provocó la furia de cientos de miles de seguidores que llegaron a firmar petitorios para que la fase final volviera a filmarse, la serie aún goza de una buena reputación gracias a su cautivante trama de traiciones y secretos, que le valió la cifra récord de 59 premios Emmy obtenidos a lo largo de su trayectoria.

En ese sentido, el drama político y las amenazas sobrenaturales que lentamente se cernían sobre el ficticio continente de Westeros dieron lugar a un sinfín de teorías y apasionados debates en foros a lo largo y ancho de la web; cada fanático tenía una opinión sobre el futuro que le depararía al gran abanico de protagonistas, todos con sus propias ambiciones y claroscuros.