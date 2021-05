Netflix estrenó Halston, la nueva miniserie dirigida por Ryan Murphy,

Con poquísima promoción en redes, llegó a Netflix Halston, miniserie creada por Ryan Murphy y protagonizada por Ewan McGregor centrada en el legendario diseñador de moda Roy Halston Frowick. El show intenta atrapar el espíritu de su creación y la huella que dejó en el mundo de la moda en Nueva York en los años 70 y 80.

Junto a McGregor, completan el reparto de la serie Krysta Rodriguez como Liza Minnelli, Rebecca Dayan interpretando a Elsa Peretti, Bill Pullman que da vida a David Mahoney, y Gian Franco Rodriguez, que será Víctor Hugo. La serie completará el elenco junto con David Pittu como Joe Eula, Sullivan Jones interpretando a Ed Austin, Rory Culkin en el papel de Joel Schumacher, Kelly Bishop dando vida a Eleanor Lambert, y Vera Farmiga, que será Adele.

La sinopsis oficial de la serie es la siguiente: "Halston narra la historia del legendario diseñador de moda (interpretado por Ewan McGregor) y de cómo convirtió su nombre inventado en un emporio mundial sinónimo de lujo, sexo, estatus y fama, definiendo literalmente su época -el Nueva York de los años 70 y 80- hasta que una OPA hostil lo obligó a luchar por su bien más preciado: Halston".

Ryan Murphy y el propio McGregor forman parte del equipo de productores de una serie que estará dirigida por Daniel Minahan. Los 5 capítulos de Halston duran entre 45-55 minutos y ya están disponibles en Netflix.

American Horror Story: ¿cuándo arranca la temporada 10 y cómo será la trama?

Mansiones embrujadas, un circo maldito, hospitales neuropsiquiátricos, conventos de brujas y cabañas abandonadas fueron algunos de los escenarios en los que la serie antológica American Horror Story aterró a millones de televidentes. Después de viajar a 1984 para una novena temporada que rindió homenaje a las películas de subgénero slasher, los fanáticos sigue preguntándose cuál será la trama de la nueva historia creada por Ryan Murphy. Todas las pistas y los detalles para anticipar una de las series más maratoneadas de la televisión.

Sin una fecha de estreno programada dados los retrasos que ocasionó el coronavirus se espera que American Horror Story vuelva a la pantalla chica en algún momento de 2021, tras el rodaje de la tercera entrega de American Crime Story -serie que también produce Murphy- tal como lo confirmó la actriz Sarah Paulson, que estará en ambos proyectos.

Meses atrás se filtró el rumor que los nuevos episodios podrían tener una temática "acuática" y Ryan Murphy lanzó un sugerente comentario a The Wrap alimentando la teoría: "mucho de lo que íbamos a rodar dependía de un momento muy específico; era una serie que dependía del clima. Por tanto no lo sé. No sé que vamos a hacer. No sé qué será lo siguiente con la serie. No sé si adelantaremos otra de las temporadas o tal vez esperemos un año para rodar esta. De momento nadie me ha dicho. Está bien, tenemos un plan para seguir adelante. Así que de momento todos estamos parados. Honestamente no sé qué va a suceder. Pero es una gran temporada y todos los actores están ansiosos por aparecer en ella".

Pese a las declaraciones del creador del show los posters oficiales de la temporada 10 siguen la idea de una trama acuática: en uno vemos a unas manos verdes y monstruosas llevándose a una mujer a las profundidades del mar y en otro se puede ver unas manos intentando escalar una especie de acantilado en una playa, acompañado de la siguiente frase: 'Las cosas están empezando a ir mal en la costa'.

El reparto de la temporada estará encabezado por el mítico Macaulay Culkin (Kevin de Mi pobre angelito), convirtiéndose así en el fichaje más comentado, y los regresos confirmados de Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Frances Conroy, Billie Lourd, Finn Wittrock, Lily Rabe, Adina Porter, Leslie Grossman y Angelica Ross.