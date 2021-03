Falcon y el Soldado de Invierno: la historia de Sam Wilson en el MCU.

Falcon y el Soldado de Invierno (The Falcon and the Winter Soldier, en inglés) llega este viernes 19 de marzo a Disney+ y al igual que WandaVision, el show del Universo Cinematográfico MARVEL (MCU) busca profundizar en las historias de personajes secundarios con mucho potencial para convertirse en nuevos favoritos de los televidentes. Uno de ellos es Sam Wilson, protagonista de la serie que guarda una profunda conexión con el Capitán América.

¿Quién es Sam Wilson, The Falcon?

El personaje interpretado por Anthony Mackie apareció por primera vez en 2014, en Capitán América: Soldado de Invierno. Wilson es un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que vuela usando un jet pack con alas articuladas y se hace amigo de Steve Rogers durante un trote en Washington DC. El futuro de la dupla hizo que junto a Natasha Romanoff (Black Widow) derrotasen a Hydra.

En Avengers: Age of Ultron, Sam Wilson vuelve a aparecer y es reclutado junto a James Rhodes (Don Cheadle), Vision (Paul Bettany) y Wanda (Elizabeth Olsen) para la nueva lista de Vengadores liderada por Rogers (Chris Evans) y Romanoff (Scarlett Johansson). Por otra parte, en Ant-Man, tiene una pelea con Scott Lang (Paul Rudd) fuera del Cuartel General de los Vengadores, donde Lang toma una pieza de tecnología necesaria para su misión.

Capitán América: Civil War logra un punto de inflexión en el personaje, ya que se convierte en el primer Avenger en oponerse a los Acuerdos de Sokovia. Recién en Avengers: Infinity War, Wilson se reúne con Bucky Barnes (Sebastian Stan) -su coprotagonista en Falcon y el Soldado de Invierno-para notificar al Capitán América de la llegada de Outriders. Además es testigo de la llegada de Thanos (Josh Brolin) y se encuentra entre los desintegrados cuando el villano chasquea los dedos.

Por último, en Avengers: Endgame vuelve a la vida y es el primer Avenger en ser escuchado por el sistema de comunicación de Steve Rogers. Es llevado a la batalla final contra una versión alternativa del malvado Thanos y luego asiste al funeral de Tony Stark (Robert Downey Jr), quien se sacrifica para salvar al mundo. Con la aprobación de Barnes, recibe el escudo y el manto del Capitán América de manos de un anciano Roger.

Falcon y el Soldado del Invierno: todo lo que hay que saber

Falcon y el Soldado de Invierno llegará a Disney+ el viernes 19 de marzo. De mantenerse el esquema actual de estrenos en Disney+, el capítulo 1 estará disponible a partir de las 5 de la madrugada en Argentina. La serie estará situada tras los acontecimientos de Vengadores: Endgame, donde Sam y Bucky tendrán que lidiar con el legado del Capitán América y convertirse en la nueva esperanza heroica capaz de enfrentar todo tipo de villanos y amenazas. El reparto lo completan Daniel Brühl (Barón Helmut Zemo), Emily VanCamp (Sharon Carter), Wyatt Russell (John Walker) y George St-Pierre (Batroc). También aparecerán Don Cheadle (War Machine), Erin Kellyman (miembro de Flag-Smashers) y Desmond Chiam.