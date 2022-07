Erin Moriarty, actriz de The Boys, reveló que su película favorita es de Damián Szifrón

La actriz estadounidense Erin Moriarty habló de su fanatismo por una exitosa película del cineasta argentino Damián Szifrón.

La actriz estadounidense Erin Moriarty, conocida mundialmente por su papel de Starlight en la famosa serie The Boys (Amazon Prime Video), habló de sus películas favoritas y eligió un reconocido filme de Damián Szifrón. "Es muy divertida y un poco sexy", reveló.

Consultada en una entrevista por sus películas favoritas, Erin recomendó una película argentina, dirigida por Damián Szifrón, y hasta se animó a justificar su elección: "Te voy a dar dos opciones, ¿ok? Porque la primera es una película extranjera que no me puedo sacar de la cabeza y es divertida. No es densa, ¿ok? Pero algunas personas no aman los subtítulos".

"La primera sería la película argentina Relatos Salvajes y lo digo porque, créanme, es muy divertida, es un poco sexy, es un poco salvaje, también rara pero increíble. Y es una de mis películas favoritas de la última década", aseguró la actriz de The Boys, una de las series del momento, ante la mirada curiosa de la entrevistadora.

Relatos salvajes, escrita y dirigida por Damián Szifron y producida por Kramer & Sigman Films y El Deseo (España), en coproducción con Telefe y Corner Contenidos, protagonizada por Ricardo Darín, Oscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Érica Rivas, Rita Cortese, Julieta Zylberberg y Darío Grandinetti, alcanzó más de 3.900.000 espectadores en Argentina, cifra récord para el cine argentino y compitió en la Sección Oficial de Cannes y en los premios Oscar. La película de Szifrón es un tratado acerca de la condición humana con respecto a cómo se desea actuar, por ejemplo, frente a una injusticia, cuando esta se convierte en parte de lo normal, desatando impotencia y rabia, en medio de la cotidiana lucha por sobrevivir, nada menos.

The Boys fue renovada para una cuarta temporada

La serie de acción y comedia negra The Boys, que subvierte el ya muy explorado género superhéroe con una propuesta tan explosiva como paródica, fue renovada por la plataforma Amazon Prime Video para una cuarta temporada. La producción, basada en la novela gráfica homónima creada por Garth Ennis y Darick Robertson, conquista público a partir de una trama que invierte los arquetipos clásicos del cómic de superhéroes y sus adaptaciones para la pantalla. Aquí los super poderosos mantienen una fachada de estoicismo y abnegada entrega por el prójimo mientras que en realidad aprovechan sus privilegios y ponen en práctica todo tipo de cuestionables métodos para beneficiarse a sí mismos.