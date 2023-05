El sorprendente anuncio de Netflix sobre Casados con Hijos

La sitcom argentina Casados con Hijos fue protagonista de un inesperado spot publicitario de Netflix para dar cuenta de sus novedades.

Las cinco temporadas de la exitosa tira Casados con hijos, protagonizada por Guillermo Francella, Florencia Peña y los hermanos Luisana y Darío Lopilato, estarán disponibles a partir de hoy a las 22 horas en el catálogo de Netflix, informó el gigante del streaming.

Basada en la exitosa sitcom estadounidense Married...with Children, Casados con hijos es un clásico de Telefe, que pese a haberse emitido originalmente entre 2005 y 2006 luego tuvo innumerables repeticiones, siempre con muy buenas cifras de rating. Además, la historia de esta familia y sus vecinos, ya erigida en una tira de culto nacional, también llegó con gran suceso al teatro el último verano en el Gran Rex, luego de la postergación a la que obligó la pandemia y la baja en el elenco de la "némesis" del personaje de Pepe Argento (Francella), la vecina María Elena Fuseneco que encarnaba Érica Rivas, y que fue reemplazada por Jorgelina Aruzzi.

Con acidez, sarcasmo e ironía, la familia Argento de Pepe, Moni, Coqui y Paola explota en clave humorística las peleas y reproches familiares, secundados por sus vecinos Dardo (Marcelo De Bellis) y María Elena. Los más de 200 episodios de la tira, dirigida por Claudio Ferrari y que triunfó también en países de la región como Uruguay, Perú o Paraguay o distantes como Rumania, estarán disponibles desde las 22.

Para anunciarlo al público, Netflix publicó un video en sus redes con el ficticio chat interno de WhatsApp de la familia Argento, en el que Pepe le comunica la novedad, siempre fiel a su estilo, a su esposa e hijos.

El desconocido trabajo de Darío Lopilato antes de Casados con Hijos

Darío Lopilato sorprendió al recordar el insólito trabajo que tenía en el Gran Rex, cuando su hermana Luisana protagonizaba series como Chiquititas y Rebelde Way. La entonces niña y preadolescente era una de las figuras más reconocidas de la factoría Cris Morena y así le consiguió a su hermano un puesto de trabajo.

Luisana y Darío volvieron al Gran Rex con la versión teatral de Casados con Hijos y la protagonista de Alma Pirata no pudo evitar su costado nostálgico y recordar los años en que acudía a ese teatro todos los días para las funciones de Cris Morena. "Vine de Canadá y me instalé en el Gran Rex (risas). Hace tanto que no estoy en este teatro, de que tengo mis mejores recuerdos. Me lo conozco de memoria", comenzó su descargo la actriz en diálogo con Infobae.

"Voy a cada rincón y me acuerdo de cosas. Por ejemplo el corralito, que era la habitación en la que teníamos un cuarto de juegos en Chiquititas", soltó. En ese momento, la periodista Tatiana Schapiro le consultó a Lopilato si en ese teatro también se había dado el primer encuentro con su esposa, Michael Bublé, y ella respondió que sí: "Es un teatro que me ha dado mucho. Me paré en la butaca, fila 7 (risas)".

Darío Lopilato también sumó un recuerdo suyo sobre el teatro Gran Rex y enunció: "Yo estuve acá vendiendo fotos. Porque en la época de Chiquititas y Rebelde Way se necesitaba gente". "Yo siempre a mi familia, viste. Hay que apoyar a la familia (risas)", soltó Luisana sobre la posibilidad de trabajo que le dio a su hermano a su corta edad. "Me acuerdo que yo estaba con una pancarta gigante con fotos y un bonete en la cabeza", cerró el actor.