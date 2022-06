El final de Obi-Wan resolvió un agujero de guion de Star Wars 45 años después

La miniserie sobre Obi-Wan Kenobi concluyó en Disney+ y lo hizo con un final impactante que cerró uno de los agujeros más resonantes en la historia de Star Wars.

Tras el estreno de sus seis capítulos, la primera -y de momento única- temporada de Obi-Wan Kenobi concluyó en Disney+. Y lo hizo con cameos impactantes y un final que resolvió no solo muchas de las incógnitas planteadas en sus capítulos anteriores, sino también algunas lagunas que la saga Star Wars venía arrastrando desde hace décadas.

Tras su nuevo duelo, en el que el Jedi que encarna Ewan McGregor muestra que recuperó su fuerza y ahora sí es un rival a la altura de Darth Vader, el maltrecho Lord Sith le deja en claro a Kenobi que Anakin ya no existe y que dentro de él solo existe un oscuro Sith. "Anakin murió, solo quedo yo. Yo no soy tu fracaso, Obi-Wan. Tú no mataste a Anakin Skywalker, lo hice yo. Igual que te mataré a ti", replica Vader.

Es entonces cuando el veterano Jedi se despide de su antiguo Padawan con un firme y triste: "Entonces mi amigo está muerto. Adiós, Darth". Es precisamente ese 'Darth' el que viene a solventar un agujero de guión del que algunos fans de Star Wars venían quejándose desde hace casi medio siglo.

El agujero de guión de Star Wars que cerró la serie de Obi-Wan Kenobi

En Una nueva esperanza (1977), el último duelo entre Obi-Wan y Darth Vader termina con la muerte del Jedi. En el diálogo final de ambos, el Sith le dijo: "Cuando me separé de ti, no era más que un aprendiz. Ahora yo soy el Maestro". Sobre esta frase, Kenobi le contestó: "Solo un Maestro en maldad, Darth".

Desde entonces, esta frase fue considerada por los millones de seguidores de la franquicia como un agujero de guión, puesto que nadie más en las películas de Star Wars se volvió a referir a Darth Vader simplemente como 'Darth'. 'Darth' es un título, no un nombre, y los distintos personajes de Star Wars se referían a los sith como 'Sidious' o 'Vader', pero nunca como 'Darth'. Y es que, cuando George Lucas estrenó Una nueva esperanza, nunca había pensado en el pasado del legendario villano y Darth Vader no era más que un primer nombre y su apellido. Ahora, el que Obi-Wan se refiera a él años antes de esta manera en el último episodio de la serie de Disney+, que está ubicada más o menos una década antes de los acontecimientos de la cinta de 1977, da sentido a la polémica frase pronunciada por Alec Guinness.