Con "WandaVision" la plataforma Disney+ se mete de lleno en el universo Marvel post Avengers: Endgame.

La entrega de los Emmys dejó una espectacular sorpresa para los fanáticos de Marvel: el primer trailer de "WandaVision", que se suponía que sería la segunda serie del Universo Cinematográfico Marvel en estrenarse en la plataforma Disney+, llegará antes. Y, probablemente, será mucho más atrapante y original.

Protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, "WandaVision" anticipa un tono de sitcom con distintos niveles de realidad. Todo inspirado en las clásicas tiras cómicas de la década del '50. Mientras Olsen interpreta a Wanda Maximoff, Paul Bettany se pone en la piel de Vision, ambos repitiendo sus roles de las películas de "Avengers", con conexión directa a "Endgame", el épico capítulo final de la saga superheróica.

Junto a "The Mandalorian", serie centrada en el universo de "Star Wars", "WandaVision" era uno de los títulos que más atención captó entre los fanáticos de Marvel. Se supo que la miniserie tendrá seis capítulos y explorará qué sucedió con los personajes momentos después de acabar con el villano Thanos.

Según la sinopsis oficial de la serie, ambos personajes han creado un submundo en el que pueden vivir felices tras los acontecimientos trágicos que vivieron con los Avengers. Claro que solo será cuestión de tiempo que ambos afronten la realidad y se den cuenta de su situación.

"Soul", la gran apuesta de PIXAR que podría tener estreno directo en Disney+

Sin confirmación por el momento, Disney estaría analizando que "Soul", la gran apuesta de PIXAR para este año, corra el mismo destino. De esta forma, podríamos estar cerca de disfrutar, al menos, la película animada. Según su director, Pete Docter ("Monsters Inc", "Up" e "Inside Out") su nueva creación sería una "prima cercana" de Intensamente, historia que narraba las peripecias de las emociones de una adolescente.

"Soul" sigue la historia de Joe Gardner (Jamie Foxx), un profesor músico de jazz que lleva buscando una oportunidad toda su vida y, cuando la encuentra, sufre un accidente que lo trasporta a un lugar donde las almas se entrenan y estudian para lograr un pase directo a la eternidad, acudiendo "Seminario Tú". Allí conocerá a 22 (Tina Fey), una de esas almas, que le enseñará el significado de la vida.

El elenco lo completan Phylicia Rashad ("Rocky IV", "Creed"), Daveed Diggs (famoso por su participación en el musical de "Hamilton") y Questlove, uno de los miembros del grupo musical The Roots, la banda encargada de poner música en el programa de humor y entrevistas "The Tonight Show With Jimmy Fallon").