Cuatro series de Netflix para celebrar el mes del Orgullo queer

Este año, la marcha del Orgullo LGBTIQ+ tuvo una increíble convocatoria virtual pese a que las calles no se llenaron de música, colores, consignas sociales y políticas, y amor libre. Para celebrar noviembre como el mes del Orgullo queer en Argentina y honrar el reciente homenaje que el Presidente Alberto Fernández le hizo al activista por los derechos LGBTIQ+ César Cigliutti, que falleció de manera sorpresiva el pasado 31 de agosto, El Destape seleccionó cuatro series de Netflix que contribuyen en la creación de personajes fuertes y diversos.

Grace and Frankie

Los esposos de Grace y Frankie, Robert y Saul, son socios de un bufete abogados de divorcios en San Diego. Ambos esconden un secreto: están enamorados y se quieren casar. La noticia cae como un balde de agua fría a estas dos mujeres de características antagónicas, que se ven forzadas a vivir juntas en una casa de playa. ¿Es muy tarde para que ellas puedan volver a enamorarse? Jane Fonda y Lilly Tomlin lideran esta comedia furor de Netflix, creada por Marta Kauffman (productora de Friends) que sin prejuicios aborda temáticas pocas veces tratadas en un show como el sexo en personas de la tercera edad y el miedo a la muerte. La séptima y última temporada llegará a Netflix en 2021.

Historias de San Francisco

Hace pocos meses atrás, Netflix revivió la icónica serie de 1993 "Historias de San Francisco", con una miniserie de 10 episodios que continúa el éxito queer de los '90, en torno a los habitantes del número 28 de Barbary Lane, una comunidad queer que vive en la residencia de Anna Madrigal. En la nueva tanda de episodios, Mary Ann, la protagonista de la historia, regresa a San Francisco después de haberse marchado hace 20 años. Y lo hace para una ocasión muy especial: el 90 cumpleaños de su amiga Anna Madrigal, una anciana transexual, activista de los derechos LGTBI y dueña del caserón donde viven todos. En Netflix también está la serie de 1993.

Please Like Me

Cuando su novia lo deja, Josh se da cuenta de que es gay. Acto siguiente, se muda con su madre suicida e intentará ayudarla a combatir la depresión. En el medio, comienza una serie de amores con hombres, en busca de explorar su sexualidad. Aclamada por la crítica, la serie creada por Josh Thomas es una de las preferidas de la audiencia en la plataforma.

Pose

Nueva York, 1987. El baile recién comienza, pero Blanca quiere ser un faro de la cultura queer y la reina madre de una nueva casa donde haya lugar para brillar. Creada y dirigida por el prolífico Ryan Murphy, "Pose" se consolidó como una de las series más resonantes del universo queer en los últimos años. Además, es la primera en utilizar lenguaje inclusivo.