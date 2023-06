Cuál es el elemento que conecta a todas las temporadas de Black Mirror

La serie de ciencia ficción creada por Charlie Brooker está de regreso en Netflix con 5 nuevos episodios que ponen de manifiesto los peligros de la tecnología.

La temporada 6 de Black Mirror ya está disponible en Netflix para maratonear y los fanáticos de la serie creado por Charlie Brooker podrán disfrutar 5 nuevas historias de ciencia ficción sobre los peligros de la tecnología. Aunque cada episodio narra una historia diferente e independiente de los demás, hay un elemento que vincula a todas las temporadas por igual y que sale a la luz con la vuelta del show.

La canción Anyone Who Knows What Love Is (Will Understand) de Imma Thomas apareció por primera vez en el capitulo 1x02, que gira en tomo a una sociedad obsesionada con la realidad virtual donde las personas pedalean en bicicletas estáticas para ganar puntos. Estos puntos les permiten comprar productos y con 15 millones de puntos se les permite participar en un concurso de talentos. Si todo va bien, pueden ganar el concurso y dejar atrás sus trabajos aburridos para finalmente perseguir sus sueños y tener una vida mejor.

Abi (Jessica Brown Findlay) participa y canta la mencionada canción, haciendo llorar al público e incluso conmoviendo a los jueces. Pero, lamentablemente, el mercado estaba demasiado saturado de cantantes y el único trabajo que le podían ofrecer era el de actriz porno. Abi acepta y la canción, que tenía connotaciones puras de amor y aprecio por el arte, queda sepultada por un sistema despiadado y explotador, por lo que el cambio de contexto atribuye una visión muy amarga al tema. "Elegí la canción porque tenía el sonido de un clásico inquietante y atemporal, pero no seria familiar para la mayoría de los espectadores... La idea era que el personaje de Abi cantara una canción de gran belleza', contó el creador, Charlie Brooker, a The Wrap.

Posteriormente, la canción también sonó en los capítulos 2x04, cuando Beth (Janet Montgomery) canta la canción en un karaoke y se la dedica a su novio; 3x05, cuando un miembro del ejército canta la canción en tono amenazante para intimidar a su sospechoso; 4x03, episodio en el que una pareja atropella a un ciclista mientras el tema suena en su coche; y 5x03, que muestra cómo la canción se extrae quirúrgicamente del cerebro de una popular estrella del pop para distribuirla en masa y sacar beneficios. Las apariciones de la canción en Black Mirror sirven como un recordatorio de los temas generales que trata la serie. El amor, la pérdida y la condición humana están en el corazón de cada episodio, y el tema resume perfectamente estas cuestiones.

La canción trata sobre la lucha por el amor incondicional en un mundo que parece no entender qué es el amor o la empatía. La letra de la canción habla de algo puro e inocente, al igual que la tecnología cuando se creó por primera vez, solo para terminar empleándose para los peores fines. Cada vez que el espectador escucha la canción dentro de una historia, puede extraer un sentimiento y significado diferente de la misma pista, y esto evita que el tema quede obsoleto.