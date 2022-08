Bob Odenkirk eligió la mejor serie entre Breaking Bad y Better Call Saul

El actor Bob Odenkirk comparó las series Breaking Bad y Better Call Saul y definió cuál es mejor producción y por qué razón.

Breaking Bad, estrenada en 2008, es considerada una de las mejores series de la historia de la televisión. Años después, la ficción dio pie a un spin-off titulado Better Call Saul, otra aclamada serie que culminó con un impactante final tras seis temporadas. Y ante las buenas críticas que está cosechando, su protagonista, Bob Odenkirk, comparó ambas producciones y eligió su favorita.

En una entrevista con The New York Times, el actor dio su opinión sobre ambas ficciones. "Creo que Breaking Bad es un tipo de historia más universal. Es una crisis de la mediana edad y los peligros son más llamativos: hay más armas y el personaje principal interactúa con traficantes de drogas casi de inmediato", destaca Odenkirk.

"Ese no es el caso en nuestra serie. Nuestra serie es más interna. Es un viaje más extraño. Incluye muchos de los entresijos de ser un abogado. Te identificas menos con ella debido al tema. Pero, en un precioso golpe de trabajo duro y genio, los guionistas han descubierto formas de hacer que las personas entiendan algunas de las tensiones y presiones que enfrentan estos personajes y las relacionen con sus propios viajes personales", explicó.

"Lo bonito es que Vince Gilligan y el equipo de guionistas de Breaking Bad le mostraron a la audiencia el valor de observar algo de cerca. Y luego tomaron esa audiencia, tomaron esa inversión y dijeron 'ahora vamos a hacer una serie que debes observar muy de cerca'. No podrías hacer eso si primero no hicieras Breaking Bad. Una serie como la nuestra no habría podido existir", agregó.

Con información de Europa Press.

La denuncia de José Larralde a los productores de Breaking Bad​​

El folclorista José Larralde aseguró que no cobró nada por la inclusión de su tema Quimey Neuquén en el último episodio de la exitosa serie Breaking Bad. El descargo del artista y la dura acusación a los productores del consagrado show de la televisión.

"Justo en el último capítulo, cuando lo matan al profesor éste (el personaje Walter White) aparezco yo cantando Quimey Neuquén. Y yo digo, 'qué tiene que ver en el norte de México Quimey Neuquén... pero no cobré un mango... no me dieron un mango por eso", sostuvo el "Pampa" en un video publicado en YouTube subido por el usuario Hebert Coello. "Dicen que acá no hay convenio con Estados Unidos... qué raro, ¿no?", acotó el compositor de himnos del folclore como Cosas que pasan y Grito Changa.