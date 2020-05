After Life: el reconocido comediante Ricky Gervais firmó un acuerdo millonario con Netflix

El comediante británico Ricky Gervais acordó con Netflix la renovación para una tercera temporada de su serie “After Life”, que formará parte de un acuerdo global de generación de series y especiales de stand up para el gigante del streaming. La noticia, difundida por el sitio especializado estadounidense The Hollywood Reporter, llega pocos días después del estreno de la segunda temporada de “After Life”, quizás uno de los proyectos más personales de Gervais.

De acuerdo con el medio norteamericano, el acuerdo entre Netflix y Gervais lo ligará a la plataforma por varios años por un valor de decenas de millones de dólares. En la serie, que el comediante escribe y protagoniza, interpreta a Tony, un periodista de un pequeño diario de un pueblo de las afueras de Londres que tras enviudar vive deprimido y coqueteando con la idea del suicidio.

En una combinación de acidez corrosiva y ternura, un difícil cóctel que sin embargo Gervais consigue hacer funcionar en todas sus creaciones, la serie desarrolla el complicado camino de Tony mientras busca una o varias razones para seguir adelante. “Estaba planeando retirarme pronto y simplemente vagar borracho por la casa hasta morir, pero ya me aburrí de hacer eso mismo durante la cuarentena, y además Netflix me hizo una oferta que no podía rechazar”, dijo Gervais, haciendo gala del humor que lo caracteriza.

El vínculo entre el comediante y Netflix cuenta ya con un importante listado de producciones, entre las que se encuentra su especial de stand-up “Ricky Gervais: Humanity”, la película “Special Correspondents”, y la adquisición de la serie “Derek” y la película “David Brent: Life on the Road”, en la que volvió a interpretar al personaje de “The Office” que le dio fama mundial.

El convenio con el británico forma parte de una estrategia global que Netflix ha puesto en práctica en los últimos años, y que consiste en atraer a probados creadores de contenido para que generen productos en exclusividad para la plataforma. Los directores Ryan Murphy, Shonda Rhimes, Jenji Kohan o los creadores de “Game of Thrones”, David Benioff y D.B. Weiss, entre otros, forman parte de ese equipo.