Las razones por las que Disney Plus solamente tiene dos temporadas de Los Simpson.

Luego de su lanzamiento en Estados Unidos y parte de Europa, Disney+ está disponible en Latinoamérica a partir de este martes 17 de noviembre. Uno de los caballos de Troya de la plataforma fue la promesa de tener completa Los Simpson al servicio de los suscriptores, cosa que jamás ocurrió porque tan solo figuran las temporadas 29 y 30. ¿Por qué razón no está el resto de la serie?

De acuerdo con las palabras de Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company en Latinoamérica, en declaraciones a la prensa solo hay dos temporadas porque 'Los Simpson' son la columna vertebral del canal Fox. Entonces la intención es no llevar toda la serie, ya que aún tiene derechos para ser transmitidos por el canal de televisión.

Además, Lerner señaló que próximamente se definirá el destino del resto de las temporadas de la familia más popular de Springfield, obra maestra de Matt Groening, y por el momento solo habrá para ver las temporadas 29 y 30, la película de 2007 y dos cortometrajes protagonizados por Maggie ('Un largo día en la guardería' y 'Jugando con el destino').

Según pudo averiguar El Destape "Los Simpson" pasarían a estar en la plataforma "Starz", en donde Disney+ -que compró 20th Century Fox- alojaría los contenidos que no se amolden tanto a la marca "Disney". No obstante, las redes sociales no dejaron pasar la bronca por la promesa incumplida y estallaron en contra de la debutante plataforma.

Disney Plus cuenta con un poderoso catálogo de taquilleras marcas como Marvel, The Walt Disney Studios, Star Wars, Pixar y Nat Geo. En un informe publicado la última semana por medios especializados norteamericanos se supo que en 12 meses Disney+ consiguió atraer -pandemia mediante- a más de 73 millones de suscriptores; muy por encima de las proyecciones más optimistas. Es claro que Netflix, con 195 millones de cuentas pagas en más de 190 países, aún es líder cómodo en el sector, aunque la brecha se acorta.