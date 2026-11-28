Para quienes buscan una ficción de época cargada de intrigas, pasión y secretos familiares para disfrutar este fin de semana, La Promesa se posiciona como la opción número uno dentro de HBO Max. Este drama histórico español conquistó al público internacional al punto de alzarse con el Premio Emmy Internacional en la categoría de Telenovela durante 2024.

{{{htmlAmp}}}

El relato transcurre en la provincia de Córdoba en 1913, en un contexto global convulsionado que parece no alterar la calma aparente del Palacio La Promesa, ubicado en el valle de Los Pedroches. Allí habita la familia de los marqueses de Luján, integrantes de uno de los clanes terratenientes más poderosos del país.

El punto de quiebre ocurre en medio de los festejos por la boda del heredero, Tomás, cuando el vuelo de un aeroplano interrumpe la celebración y se estrella frente a los invitados. Al mando de la aeronave viaja Manuel, hijo de los marqueses, quien logra salvarse de morir entre las llamas gracias a la rápida intervención de Jana.

Lejos de aceptar el dinero que el marqués le ofrece en agradecimiento, la joven exige únicamente un puesto de trabajo dentro de la residencia. Su verdadero propósito permanece oculto tras esa petición: busca esclarecer el asesinato de su madre, ocurrido quince años atrás, y dar con el paradero de su hermano, secuestrado apenas nació, pistas que apuntan de manera directa hacia los dueños del palacio. Sin embargo, su plan de venganza enfrentará un obstáculo inesperado al enamorarse de Manuel, el hijo de sus principales sospechosos.

Elenco de figuras y recorrido de un fenómeno televisivo

La producción cuenta con Ana Garcés, Arturo García Sancho, Xavi Lock y Marta Costa al frente del reparto, secundados en los roles antagónicos por Eva Martín, Guillermo Serrano e Isabel Serrano. El elenco se completa con intérpretes de reconocida trayectoria como Manuel Regueiro, Joaquín Climent, María Castro, Andrea del Río, Carmen Flores Sandoval y Amparo Piñero. Antes de consolidarse como fenómeno en el streaming, la tira debutó en la pantalla de La 1 el 12 de enero de 2023 con una emisión doble en horario central, antecedida por un envío especial del ciclo El cazador con parte de sus figuras.

La Promesa.

Elenco completo de La Promesa