Julieta Cardinali y Laura Esquivel sobre la serie de Maradona: “Ojalá se emocionen Claudia, Dalma y Gianinna”

El Destape dialogó con Julieta Cardinali y Laura Esquivel, actrices que encarnan las versiones de Claudia Villafañe en la esperada serie de Amazon Prime Maradona: Sueño bendito.

Faltando pocas horas para el estreno mundial de los primeros cinco episodios de Maradona: Sueño bendito, la serie que recorre logros y miserias en la vida del astro del fútbol Diego Armando Maradona, El Destape dialogó con Laura Esquivel y Julieta Cardinali, las actrices que encarnan a la empresaria, mamá de Dalma y Gianinna, primera ganadora de MasterChef Celebrity y compañera de “El 10”, Claudia Villafañe, en la ficción producida por Amazon Prime.

- Julieta, en el primer capítulo hay una escena destinada a la polémica: Diego internado tras la sobredosis en Punta del Este, Doña Tota tomándole la mano en la cama del hospital y reprochándole a Claudia toda la culpa de la situación, ¿Qué te pasó por el cuerpo a la hora de reproducir esas líneas tan tensas?

Julieta: La primera palabra que se me viene a la cabeza es injusticia. En la relación que se construyó entre Claudia y Tota en la serie ambas se tienen celos y se enfrentaban bastante. Pero, por sobre todas las cosas, se trata de un vínculo en el que a Claudia la dejaban de lado y eso puede verse con el correr de los capítulos. A veces la sacaban del medio. Y, a pesar de todo, ella siempre siguió al lado de Diego. Cuando interpretamos esa escena me acuerdo que sentí mucho dolor, fue una situación muy injusta.

- Del ‘sin ella me muero’, de Diego a Claudia, a cuando la trató de ladrona en 2017, hubo años de amor y polémicas en boca de todos, ¿qué lectura general hacen de esta historia y sus protagonistas?

J: La serie no va por ese lado. No vemos esa parte oscura de la historia. En la primera temporada nos concentramos en la historia de amor.

Laura: Es una historia que surge a partir de un amor a primera vista y arma las bases para que Claudia esté y quiera estar al lado de él, y lo quiera cuidar.

J: ‘A pesar de…’

L: Totalmente. Creo que ese vínculo de esa historia de amor hace que perdure en el tiempo más allá de todo.

- ¿Se pudieron poner en contacto con Claudia?

L: No.

- Pero, ¿hubo algún intento por hacerla partícipe del proceso de creación del personaje?

J: Fue una decisión de la producción. En un primer momento sí íbamos a tener contacto con Claudia Villafañe pero a raíz de cosas que pasaron, de público conocimiento, la producción decidió separar las cosas y nosotras seguimos por el lado del trabajo, la investigación y los ensayos con el director. Lo que quiero rescatar es que la hicimos no solo con admiración sino con muchísimo respeto.

- Laura, vos tenés larga trayectoria en éxitos de televisión. ¿Cómo te llegó la propuesta para estar en la serie?

L: Cuando me enteré de la posibilidad de hacerla no sabía si se trataba de una película, una serie o qué. Me citaron para un casting, deseando querer ser parte. Me generó muchísima alegría y la responsabilidad de tratar al personaje con respeto. Tuvimos la suerte de poder ensayar durante 7 meses, algo impensado cuando se hace cine o series. Fue un proceso muy amable y de mucho aprendizaje a nivel personal.

- ¿Se toparon con información y aspectos íntimos que desconocían sobre Claudia Villafañe?

J: Nos acercamos al mundo Maradona, tratamos de no hacer una imitación. Sobre ninguno de los personajes. Por supuesto que necesitás que la caracterización te acerque a ellos, porque todo el mundo los conoce, pero después, durante la investigación, lo que más me conmovió es esta historia de amor de dos personas tan jovencitas y cómo se transformó en un montón de otras cosas a través de los años, pero, sobre todo, cómo se transformaron en dos personas que se acompañaron durante muchos años a pesar de un montón de problemas que tuvieron en el medio. La serie te permite entender las cosas buenas y horribles que le pasaron a Maradona, y eso es la vida misma. Lo que pasa es que esta es una vida que tiene mil vidas en una.

- ¿Sienten que la serie puede llegar a conmover a Claudia, Dalma y Gianinna?

J: No lo sabemos. Ojalá así sea. A mí me conmovió muchísimo la serie.

L: No es fácil estar en los zapatos de Diego. Su vida e historia es muy sensible. Es un torbellino de emociones.