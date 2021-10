La historia de Doña Tota, el gran amor de Diego Maradona que encarnarán Mercedes Morán y Rita Cortese

La vida de Diego Armando Maradona estuvo marcada por muchas mujeres. Ninguna de ellas lo atravesó tanto como Doña Tota, su madre, con quien mantuvo una relación inseparable.

El primer y gran amor de Diego Armando Maradona no fue la pelota de fútbol. Tampoco un par de botines, ni alguna camiseta de Boca. La vida del mejor futbolista de todos los tiempos fue marcada a fuego mucho antes de encontrarse con ese juego que lo pondría en la conversación de todo el mundo, antes de que su nombre fuera conocido en cada rincón del planeta. Diego fue sellado para siempre por los ojos de una mujer que sobresalió por encima de todas las relaciones que pasaron por su corazón. Nadie jamás significó tanto en el Diez como Dalma Salvadora Franco, más conocida como Doña Tota. Su madre y eterno amor.

Dalma Salvadora Franco nació el 3 de agosto de 1930, en la ciudad de Esquina, provincia de Corrientes. Allí se conoció con "Don Diego", quien era conocido como "Chitoro" y trabajaba como lanchero, llevando animales a las islas cuando el río crecía. Con sus cuatro pequeñas hijas -Ana, Rita, María Rosa y Lili-, se instalaron a fines de los 50' en la humilde casa en Azamor 523, Villa Fiorito, barrio de Lomas de Zamora, que este 27 de octubre fue nombrada como "lugar histórico nacional".

Diego Maradona y Doña Tota.

El 30 de octubre de 1960 nació su primer hijo varón. O mejor dicho, el hijo de todo un país. "Don Diego" recordó en entrevistas que ese era su día franco en la molienda Tritumol cuando su mujer, Dalma Salvadora Franco, comenzó con contracciones. De ese día, "Doña Tota" recordaba que "estaba con la panza muy dura por las contracciones y mi marido y mi cuñada, Ana María, me dijeron que teníamos que irnos rápido para el hospital".

El bautismo de Diego Maradona.

"Caminamos tres cuadras hasta la estación Fiorito y ahí nos tomamos el tranvía hasta Lanús. Nos bajamos a una cuadra y media del hospital Evita, y a mí me costaba estar parada porque los dolores eran muy fuertes. Ya estaba llegando a la puerta cuando vi, contra el cordón de la vereda, algo que brillaba con forma de estrella, era un prendedor con forma de estrella, que tenía esos strass chiquitos que lo hacían brillar. Me lo puse en el pecho. Al ver esa estrella que brillaba supe que mi hijo iba a ser especial. Quince minutos después nació Diego", relató Doña Tota para Télam.

Y en otra entrevista Doña Tota, según cuenta Clarín, comentó: "Y mire lo que son las cosas, los médicos y las enfermeras se pusieron a gritar gol, “goool” gritaban. Como si supieran. Entre ellos se miraban y comentaban, decían “este sí que es macho, es puro músculo, la felicitamos, señora”.

Sin lugar a dudas, Diego era el hijo preferido de Doña Tota. "Ella era muy celosa. Tuve que esconder a Claudia un tiempo, pero yo ya estaba comprometido", confesó en una entrevista Diego al referirse a su mamá a la cual toda su vida la saludó dándole picos en la boca. Él decía: "Yo siempre digo que mi viejo llegó primero, sino yo ​me casaba con ella". Y con el primer sueldo, él la invitó a comer a una pizzería de Pompeya “como novios”, contó Maradona en una entrevista. Tanto llegaba su fascinación con Diego, que la madre confesó que siempre lo dejaba dormir hasta las 11, le llevaba el mate a la cama y le preguntaba todo: desde qué hacer de comer hasta qué comprar.

Diego Maradona siempre saludó a Doña Tota con un pico.

La vida de los Maradona no fue fácil, pero el rol de la mujer en esa casa era fundamental y hasta heroico. Doña Tota era recordada recurrentemente por Diego en diversas entrevistas con una anécdota que describía cómo la vio en sus primeros años en Villa Fiorito: "Para que llegáramos a tener un plato de comida mis hermanos y yo, mi vieja no comía y siempre le dolía la panza; con los años me di cuenta del por qué de sus malestares. Cómo me siento orgulloso de mi mamá, que le dolía el estómago todas las noches para que nosotros pudiéramos comer. También me siento orgulloso de mi papá, quien siempre me dio la oportunidad de jugar al fútbol, pese a todas las dificultades del mundo".

Rita Cortese y Mercedes Morán encarnarán a Doña Tota

Amazon eligió a Mercedes Morán y a Rita Cortese para Tota en sus distintos tramos en lo que será Maradona, Sueño Bendito. Contó Morán en la Bombonera poco más de un año atrás que la desarmaba esa confesión de Diego sobre su descubrimiento de grande: que el dolor de estómago de Tota a la hora de la cena era mentira, que ese era el recurso para que lo poco que había sobre la mesa fuera todo a las panzas de sus ocho hijos.

“Ella tenía un grado de compresión distinto sobre la vulnerabilidad de su hijo en ese mundo nuevo que se le abría”, analizó Morán. “Tota entendía como nadie ese lugar de único, de asediado y ese plano de soledad que puede llegar a habitar a un ser semejante”.

Por su parte, Rita Cortese será la encargada de ponerle el cuerpo a la mamá del ídolo luego de su regreso al país tras su estadía en Cuba. “Mercedes Morán es la madre cuando él es chico, mi personaje comienza cuando él tiene la internación en Punta del Este (2000), y esa mujer para él, lo debe haber sostenido de una manera tremenda, sentía que se entendían, tal vez si ella hubiera sido varón en ese tiempo hubiera sido igual que Maradona con todo, había una admiración de esa madre por ese hijo”, dijo sobre los protagonistas en la vida real.

“Fue una gran responsabilidad hacer doña Tota, pensaba ‘cuando Diego vea esto tengo que defender el personaje que para él fue lo más importante’, desde mi no conocimiento tan personal con él pienso que ella fue fundamental”, dijo la actriz en diálogo con Marcela Coronel en el ciclo Mientras Tanto. Para ella interpretar a Dalma Franco, fue “una gran responsabilidad”: “Hay algo que pude tomar desde el espíritu y desde el respeto que le tengo a Maradona y a sus sentimientos”.

Rita Cortese interpreta a Doña Tota.

“Ella vio ese talento enorme más que su padre, que tal vez lo vio desde el lugar especulativo, ella lo vio desde el lugar del alma, por eso Doña Tota quedó en el imaginario del pueblo. Su madre es el orgullo de esa clase que fue sometida tanto tiempo”, dijo la actriz.