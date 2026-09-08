Sebastián Yatra habló por primera vez del drama de Tini, años después de su noviazgo con la cantante: "Siempre"

En medio de las repercusiones generadas por los trascendidos sobre los conflictos financieros dentro del entorno familiar de Tini Stoessel, la palabra de Sebastián Yatra era una de las más esperadas por la prensa del espectáculo. El músico colombiano, quien mantuvo una noviazgo de poco más de un año con la cantante entre 2019 y 2020, rompió el silencio y fue consultado directamente sobre la compleja situación que atraviesa la artista argentina con su círculo íntimo.

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Con la cautela y el afecto que siempre caracterizaron sus declaraciones públicas hacia su expareja, el intérprete de Traicionera prefirió no profundizar en temas de los que no tiene un conocimiento de primera mano, pero ratificó el gran cariño que aún conserva por el entorno de la cantante. "La verdad que no sé muy bien qué está pasando y no me gusta hablar sin tener información. Yo siempre le deseo lo mejor a ella y a su familia. Los quiero mucho", expresó al ser abordado sobre la polémica.

La prudencia de Yatra ante el tema no es casual, ya que según reveló la periodista May Martorelli, durante la etapa en la que compartieron sus vidas, la cercanía entre ambos núcleos familiares era total, habiendo construido una dinámica de enorme afecto y complicidad diaria tanto en Argentina como en Colombia. El vínculo mutuo trascendió en su momento lo profesional para consolidar una relación sumamente estrecha entre ambas familias, motivo por el cual el colombiano optó por mantenerse al margen de los rumores y manifestar un mensaje de apoyo incondicional hacia quienes formaron una parte fundamental de su historia personal.

La inesperada colaboración de Tini Stoessel y Danna Paola

En medio de la atención mediática vinculada al conflicto que involucra a su padre, Tini Stoessel volvió a refugiarse en la actividad artística para concretar un esperado cruce del pop latino contemporáneo. La cantante argentina compartió escenario con la artista mexicana Danna Paola para interpretar de forma conjunta Si tú te vas, una de las composiciones centrales de su catálogo.

Sebastián Yatra.

La colaboración sobre el escenario dejó ver una afinidad inmediata entre ambas figuras, combinando la solvencia vocal de Danna Paola con la interpretación de Stoessel para aportar un matiz de fuerza dramática al tema. El encuentro de las dos referentes del pop generó una respuesta inmediata por parte de la concurrencia, que celebró de pie la interpretación.