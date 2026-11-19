El actor Rodrigo de la Serna se sumó a la lista de artistas que expresaron su preocupación por las dificultades que atraviesan los trabajadores de la cultura en la Argentina durante el gobierno de Javier Milei. Al ser consultado sobre el reciente acto realizado en la Asociación Argentina de Actores para reclamar mayor producción de ficción y fuentes laborales, el intérprete respaldó la convocatoria y advirtió que la crisis de empleo excede al sector artístico.

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Durante una breve entrevista televisiva, De la Serna subrayó la necesidad de recuperar políticas de fomento y garantizar el funcionamiento autónomo de los organismos públicos destinados a la actividad audiovisual. El protagonista de Okupas remarcó que tanto el sector estatal como el ámbito privado sufren una parálisis profunda que afecta el desarrollo profesional de miles de personas.

"Por supuesto, en todas las áreas falta trabajo. Los trabajadores de la cultura necesitamos que mejoren las condiciones, que haya incentivo para que se pueda producir, para que la autarquía del INCAA siga funcionando como corresponde", afirmó el actor en diálogo con LAM. Más allá de las demandas específicas de la industria audiovisual, De la Serna amplió su mirada sobre el contexto socioeconómico nacional.

El músico y actor señaló que la escasez de oportunidades laborales constituye un fenómeno generalizado que impacta de manera transversal en la sociedad argentina. "Desde el ámbito de lo privado también, reitero, es una problemática que trasciende a nuestro espacio. Es un problema estructural del país hoy por hoy. No hay trabajo en ningún área, hay muy poco trabajo", concluyó el artista sobre el difícil presente que atraviesa la actividad productiva en el país.

Rodrigo de la Serna.

Las palabras de Coti Sorokin sobre el gobierno de Javier Milei

En sintonía con el diagnóstico de De la Serna sobre el difícil contexto que atraviesa el país, el músico Coti Sorokin también cuestionó con dureza al presidente Javier Milei. El cantautor responsabilizó a las máximas autoridades nacionales por el clima de hostilidad en el debate público y sostuvo que el mandatario construyó su ascenso político mediante descalificaciones y agresiones verbales, una conducta que, según expresó, expone su falta de capacidad para ejercer el cargo.

Asimismo, el autor de Nada fue un error advirtió sobre el impacto social de ese discurso oficial y señaló que el ejemplo que baja desde el poder fomenta la desconexión con los problemas cotidianos frente a la sobreexposición virtual: "Estoy viendo que esto genera un ejemplo y me parece terrible. Vivimos en una época en la que hay muy poca conciencia de la realidad, y mucha de la virtual. Pero no de la calle o los hechos que ocurren, y de la historia que vivimos, del presente".