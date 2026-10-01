Robbie Williams a los 52 años sobre su afección neurológica: "Son pensamientos intrusivos que aparecen”

A los 52 años, Robbie Williams volvió a hablar públicamente sobre su salud mental y las condiciones neurológicas que atraviesan su vida. El cantante británico, que durante años contó detalles sobre sus problemas de ansiedad, adicciones y su relación con la fama, reveló recientemente que también recibió un diagnóstico de autismo, además del TDAH que ya conocía.

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La nueva revelación ocurrió durante una entrevista en agosto de 2026 en Londres, con motivo del lanzamiento de la colección otoño-invierno de Hopeium, su marca de ropa, en Flannels. Allí explicó que el nuevo diagnóstico le permitió encontrar una explicación para distintos aspectos de su personalidad.

“Tengo TDAH y acabo de descubrir que también tengo un poco de autismo, lo cual me encanta porque explica muchísimas cosas”, contó Williams. Según recogieron medios como The Independent y People, el músico también habló de la manera en que utiliza la creatividad para desviar su atención de aquellos pensamientos que le generan preocupación.

“Lo que me obsesiona por completo es crear imágenes y hacer cosas graciosas. Si estoy creando imágenes y cosas graciosas, no estoy pensando en mí”, explicó. Para Williams, mantener la mente ocupada en una actividad creativa funciona como una forma de apartarse de aquello que puede provocarle miedo o ansiedad.

En ese mismo encuentro también describió una característica del TDAH con la que se siente particularmente identificado, la capacidad de concentrarse de manera extrema cuando algo despierta su interés, pero la dificultad para mantener esa atención en otras actividades.

“Con el TDAH podés concentrarte al 1000% en algo, pero con absolutamente todo lo demás, simplemente no podés. Pregúntales a mis hijos”, bromeó. La declaración fue registrada durante el encuentro de Hopeium y posteriormente difundida por distintos medios británicos.

Qué dijo Robbie Williams sobre el síndrome de Tourette

El diagnóstico que había contado anteriormente y que volvió a quedar en el centro de sus declaraciones es el síndrome de Tourette. Williams habló públicamente del tema en octubre de 2025, durante una entrevista en el podcast I’m ADHD! No You’re Not, conducido por Paul Whitehouse y la especialista en neurociencia Mine Conkbayir. El episodio fue publicado el 1 de octubre de ese año.

En aquella conversación, el cantante explicó que en su caso el Tourette no se manifiesta necesariamente mediante los tics motores o vocales que suelen asociarse con el trastorno. “Me acabo de dar cuenta de que tengo síndrome de Tourette, pero no se manifiesta”, señaló Robbie Williams durante el podcast. Luego intentó explicar cómo experimenta esos síntomas desde su propia perspectiva: “Son pensamientos intrusivos que aparecen”.

Williams contó que llegó a esa conclusión mientras caminaba por la calle. “Estaba caminando por la calle el otro día y me di cuenta de que estos pensamientos intrusivos están dentro del Tourette”, relató. También vinculó esa experiencia con una sensación que lo acompaña incluso en momentos en los que, desde afuera, parecería tener todos los motivos para sentirse completamente contenido por el entorno.

A los 52 años, Robbie Williams volvió a hablar públicamente sobre su salud mental y las condiciones neurológicas que atraviesan su vida.

“Uno pensaría que un estadio lleno de gente profesándote su amor funcionaría como una distracción, pero bueno. Está dentro de mí, no puedo oírlo. No puedo asimilarlo”, explicó. En aquella entrevista, además, habló sobre su relación con los escenarios y reconoció que durante mucho tiempo desarrolló una forma de ocultar lo que sentía frente al público. “Me pongo una máscara, como si fuera un atleta olímpico de las máscaras”, afirmó.

Los diagnósticos de TDAH, Tourette y autismo aparecen en una historia personal que Williams contó públicamente durante años y que también estuvo atravesada por sus problemas de consumo de sustancias. En la entrevista de 2025, el cantante recordó incluso su búsqueda de un tratamiento para el TDAH. Explicó que, después de recibir el diagnóstico y conseguir medicación, comenzó a pensar que las pastillas podían solucionar aquello que sentía que ocurría dentro de su cabeza.

“Siempre estás buscando la cura para la enfermedad dentro de tu cabeza”, sostuvo. Según relató, esa búsqueda terminó llevándolo a un consumo problemático de la medicación: “Rápidamente pasé de tomar las pastillas a triturarlas e inhalarlas”.

Williams también explicó que contar con diagnósticos concretos le permitió ponerle nombre a experiencias que durante mucho tiempo había vivido sin comprender completamente. En el podcast de 2025, señaló que buscaba entender por qué se sentía incómodo consigo mismo y por qué determinadas situaciones sociales o relacionadas con la exposición pública podían resultarle tan difíciles.

Ahora, con 52 años, el cantante sumó el diagnóstico de autismo a ese recorrido. Lo hizo, además, desde el humor que suele utilizar al hablar de sus propias experiencias: “Ahora es mi tarjeta para salir de la cárcel y, para todas las cosas raras que hago, simplemente digo: ‘Lo siento, soy autista’”.