De Río Negro a Buenos Aires: la historia de una familia mapuche que llega al teatro

La historia de una familia mapuche atravesada por el despojo, la violencia y la recuperación de una identidad silenciada llega nuevamente al teatro porteño. "El Alambrado. Biodrama de una familia mapuche" inició una nueva temporada el domingo 1 de noviembre en El Galpón de Guevara, con funciones durante todo el mes.
La obra reconstruye el asesinato de Tomás Marilef, un poblador mapuche de la Línea Sur de la provincia de Río Negro, ocurrido en 1932, y el posterior desalojo de toda su familia. A partir de este episodio, la pieza recorre la genealogía de un despojo y las consecuencias que tuvo sobre la identidad y la historia familiar.
Con una propuesta de revisionismo histórico y personal, "El Alambrado" busca desarticular el relato oficial a partir de las huellas materiales de un crimen. La reconstrucción judicial del asesinato de Marilef funciona como punto de partida para recuperar una historia familiar silenciada y poner en escena las marcas que dejó la violencia.
La obra propone así un recorrido por la memoria de una familia mapuche y por la posibilidad de reconstruir su identidad a partir de los rastros de un crimen y del despojo que le siguió. Se trata de una creación colectiva de las actrices Cielo Chaina, Valle Chaina y Luciana Wiederhold, bisnietas de Tomás Marilef, junto con su directora, Catalina Krasnob.
Dónde ver "El Alambrado" en su nueva temporada
La obra se presenta los domingos de noviembre a las 20 en El Galpón de Guevara, ubicado en Guevara 326, en la Ciudad de Buenos Aires. Las entradas están disponibles a través de Alternativa Teatral.