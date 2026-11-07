De Río Negro a Buenos Aires: la historia de una familia mapuche que llega al teatro

La historia de una familia mapuche atravesada por el despojo, la violencia y la recuperación de una identidad silenciada llega nuevamente al teatro porteño. "El Alambrado. Biodrama de una familia mapuche" inició una nueva temporada el domingo 1 de noviembre en El Galpón de Guevara, con funciones durante todo el mes.

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La obra reconstruye el asesinato de Tomás Marilef, un poblador mapuche de la Línea Sur de la provincia de Río Negro, ocurrido en 1932, y el posterior desalojo de toda su familia. A partir de este episodio, la pieza recorre la genealogía de un despojo y las consecuencias que tuvo sobre la identidad y la historia familiar.

El Alambrado se puede ver en El Galpón de Guevara durante el mes de noviembre.

Con una propuesta de revisionismo histórico y personal, "El Alambrado" busca desarticular el relato oficial a partir de las huellas materiales de un crimen. La reconstrucción judicial del asesinato de Marilef funciona como punto de partida para recuperar una historia familiar silenciada y poner en escena las marcas que dejó la violencia.

La obra propone así un recorrido por la memoria de una familia mapuche y por la posibilidad de reconstruir su identidad a partir de los rastros de un crimen y del despojo que le siguió. Se trata de una creación colectiva de las actrices Cielo Chaina, Valle Chaina y Luciana Wiederhold, bisnietas de Tomás Marilef, junto con su directora, Catalina Krasnob.

Dónde ver "El Alambrado" en su nueva temporada

La obra se presenta los domingos de noviembre a las 20 en El Galpón de Guevara, ubicado en Guevara 326, en la Ciudad de Buenos Aires. Las entradas están disponibles a través de Alternativa Teatral.