Ricky Maravilla se sumó a las voces de la cultura popular argentina que cuestionan el rumbo económico de la gestión de Javier Milei y apuntó contra el impacto del ajuste sobre los sectores más vulnerables. El histórico referente de la movida tropical expuso su preocupación por la situación social del país, con especial énfasis en el deterioro que atraviesan los jubilados, los estudiantes y quienes necesitan acceder a medicamentos.

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Lejos de esquivar el debate político, el intérprete salteño envió un mensaje directo al mandatario nacional para reclamar mayor sensibilidad y equilibrio en las medidas oficiales. “Me duele mucho. La gente como yo, mayor, que están un poquito desprotegidos. Los estudiantes, los remedios. Señor presidente, piense en su pueblo, piense en su país. No castigue más tanto a los de abajo. Sea equitativo. Empareje las cosas”, expresó Maravilla con contundencia.

Más allá de su mirada crítica frente a la coyuntura actual, el artista repasó su costado solidario y destacó el vínculo sostenido que mantiene con el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Según relató, cada vez que su agenda se lo permite se acerca a la institución para acompañar con canciones a los pacientes pediátricos y llevarles un momento de alivio en medio de sus tratamientos.

"Soy muy agradecido. Cuando puedo voy y les canto a los chicos con mi guitarrita. En ellos veo al Luis Ricardo que no la pasaba bien. Es una bendición arrancarle una sonrisa a un chiquito que está enfermito. Uno le dice que van a salir adelante. Y ellos se ríen y agradecen", concluyó Ricky Maravilla en diálogo con A24, al evocar su propia infancia y el valor humano de ese encuentro.

Ricky Maravilla.

Las palabras de Coti Sorokin sobre Javier Milei

El cantante Coti Sorokin cuestionó el tono discursivo del presidente Javier Milei y expresó su preocupación por el incremento de las agresiones en el debate público. El músico sostuvo que el clima de hostilidad que circula actualmente en las plataformas digitales no se origina en el ámbito artístico, sino que es promovido desde las máximas esferas del poder ejecutivo.

"Hoy en día, hay un descontrol constante de todo lo que se dice y se proyecta en redes. Del odio y de las agresiones, sobre todo. Y eso es algo que no viene de los artistas sino desde arriba, las autoridades de nuestro país, del propio presidente", señaló el cantautor rosarino. En la misma línea, Coti analizó: "Hizo todo un crecimiento, en el que se convirtió de panelista a presidente a base de agresión al otro, de descalificaciones, de gritos, malas palabras, faltas de respeto, y un montón de cuestiones. Y llegó a ser el máximo mandatario de nuestro país. Y ahora, estamos viendo que no tiene muchas capacidades para habitar ese lugar", concluyó Sorokin.