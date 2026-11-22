La primera jornada de República Folklore juntó a 35 mil personas. (@juany.orue)

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha la primera edición de República Folklore, un megaevento que convoca a más de 50 artistas y ofrece más de 12 horas diarias de música en vivo. Durante la jornada inaugural, unas 35.000 personas colmaron el predio para disfrutar de las presentaciones de figuras centrales de la escena nacional como el Chaqueño Palavecino, Soledad, Los Tekis, Abel Pintos y Cazzu, en una celebración que cruza a los máximos referentes históricos del género con las nuevas generaciones.

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La propuesta supera el formato tradicional de recital para consolidarse como una experiencia cultural integral sobre la identidad argentina, con una asistencia proyectada de más de 35.000 espectadores por día. Para la segunda jornada de este domingo, la programación anuncia los shows de Los Nocheros, Lázaro Caballero, Jorge Rojas, Ahyre, Maggie Cullen y Teresa Parodi.

Además de los espectáculos sobre los escenarios principales, el público recorrió distintos sectores temáticos pensados para vivir las tradiciones criollas de cerca. El predio cuenta con una amplia pista de baile, una exhibición fotográfica y una pulpería equipada con música, danza y torneos de truco para los asistentes.

El circuito festivo se completa con una variada oferta gastronómica distribuida en el Patio de las Empanadas, el Rincón Fernetista y el Sector Fuegos, donde se sirve un menú regional típico. A su vez, diversas activaciones de marcas acompañan la jornada para redondear una propuesta cultural y recreativa pensada para toda la familia.

La Sole. (@juany.orue)

La Sole: sus 30 años, la reivindicación de las raíces argentinas y pura fiesta

Uno de los momentos más celebrados de la noche llegó con la presentación de Soledad Pastorutti, quien abrió su espectáculo con La viajera, una canción que homenajea las grandezas y los paisajes de cada rincón de la Argentina. A lo largo de todo el recital, la cantante de Arequito apostó por un repertorio profundamente autóctono y rescató clásicos que no interpretaba en vivo desde hacía mucho tiempo, entre ellos Pilchas gauchas y Punta Cayastá.

Este despliegue especial forma parte de los festejos por sus 30 años de trayectoria con la música, un aniversario que la convierte además en la única artista programada para actuar en ambas fechas del festival bajo un formato dividido en Parte 1 y Parte 2. Tras el éxito de su primera presentación, Soledad volverá a subir al escenario esta noche del domingo 22 de noviembre para completar su doble propuesta en República Folklore.