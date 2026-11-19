La comedia argentina Somos así: la serie de Nadie dice nada llegó a Hulu dentro de Disney+ en América Latina, en noviembre de 2026, con ocho episodios de unos veinte minutos, centrados en la amistad y la adultez. La trama sigue a un grupo de amigos que enfrentan crisis simultáneas en el trabajo y el amor, citas fallidas, secretos que salen a la luz y decisiones que ponen a prueba sus vínculos cotidianos. La plataforma habilitó la temporada completa un día antes tras la presentación en el Teatro Ópera.

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"Somos así": trama y reparto del universo Luzu TV

La historia gira en torno a las desventuras de cinco amigos que intentan sostener sus lazos mientras varias áreas de sus vidas se desordenan a la vez. Nico Occhiato interpreta a Matías, vinculado al mundo del fitness y con dificultades para superar la tercera cita; Flor Jazmín Peña es Chía, marcada por su mirada espiritual; Santi Talledo encarna a Lucas, un aspirante a músico que recibe una oportunidad inesperada en la actuación; Momi Giardina interpreta a Guillermina, atravesada por una separación y tensiones laborales; y Martín Garabal es Leo, un médico hipocondríaco que busca su lugar dentro del grupo.

Todos ellos integran el equipo de Nadie dice nada en Luzu TV y dan el salto a la ficción encarnando personajes creados para la serie, con idea original, guion y showrunning de Talledo y Diego Vago. El elenco suma además participaciones especiales como Oscar Martínez y Graciela Stefani en el papel de los padres de Matías, junto a nombres como Maite Lanata, Sofi Morandi, Julieta Poggio, Andrés Gil, Marixa Balli y Marina Bellati.

Óscar Martínez se suma al elenco de "Somos así". (Crédito de foto: Disney+)

El acuerdo con Disney+ y el salto del streaming

El proyecto nació de una alianza entre Luzu TV y Disney+, con producción de Pampa Films y dirección de Nick Silbert y Lalo Mark, lo que marca un giro relevante para el ecosistema del streaming en vivo en la región. Históricamente, los programas de streaming apostaron por la transmisión diaria en directo, la interacción en tiempo real y el formato de magazín o charla.

Con Somos así, una figura y un ciclo nacidos en Luzu TV trasladan su dinámica grupal y su comunidad a una ficción guionada de factura tradicional, respaldada por una plataforma global. Para Disney+, el acuerdo significa comercializar el vínculo previo de las audiencias jóvenes con creadores locales y convertir un fenómeno digital en contenido narrativo.