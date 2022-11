The Weeknd confirmó un show en Argentina en 2023: cómo comprar entradas

El artista canadiense traerá su show de la gira After Hours Til Dawn a Argentina. Su última presentación en el país fue en el Lollapalooza de 2017.

The Weeknd anunció las fechas del 2023 para la expansión de su gira After Hours Til Dawn y confirmó su regreso a Argentina. El artista se presentará el 13 de octubre en el Hipódromo de San Isidro. El último show de The Weeknd en Argentina fue en Lollapalooza Argentina 2017, por lo que significa un esperado acontecimiento para los fanáticos del músico canadiense.

La gira celebra el álbum After Hours de The Weeknd de 2020 (su exitoso sencillo "Blinding Lights" fue nombrado la nueva canción No. 1 de Billboard Hot 100 de todos los tiempos, superando el éxito de Chubby Checker de 1960 "The Twist"), así como su aclamado por la crítica. álbum Dawn FM, que se lanzó en enero de 2022. Kaytranada y Mike Dean se unirán a The Weeknd en todas las fechas europeas.

Entradas para The Weeknd en Argentina

Aún no se confirmó la fecha en la que los fanáticos argentinos de The Weeknd podrán conseguir sus entradas. Pero sí se anticipó que el único medio para comprarlas será All Acces.

Tour de The Weeknd por Latinoamérica

Viernes 29 Septiembre – Mexico City, Mexico – Foro Sol

Miércoles 4 Octubre – Bogotá, Colombia – Estadio El Campín

Sabado 7 Octubre – Rio de Janeiro, Brazil – Estádio Nilton Santos Engenhão

Martes 10 Octubre – Sao Paulo, Brazil – Allianz Parque

Viernes 13 Octubre – Buenos Aires, Argentina – Hipódromo de San Isidro

Domingo 15 Octubre – Santiago, Chile – Estadio Bicentenario La Florida

The Weeknd destinará fondos para enfrentar la Crisis Mundial del Hambre

El Embajador del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, Abel "The Weeknd" Tesfaye, se asociará nuevamente con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para contribuir con fondos de la segunda etapa de la gira al Fondo Humanitario XO, que apoya la respuesta de la organización a la crisis mundial del hambre sin precedentes.

1€ de cada entrada vendida en Europa, 1£ en el Reino Unido y el equivalente a 1U$D en países de América Latina se destinarán a esta importante causa. El fondo recaudó dinero durante la etapa norteamericana de la gira a través de la venta de boletos, las ganancias de una camiseta exclusiva de la gira y una donación de U$D500,000 directamente de The Weeknd.

Los socios corporativos de The Weeknd, los lugares de la gira, la junta directiva y los simpatizantes del Programa Mundial de Alimentos de EE. UU. también se ofrecieron a contribuir, así como el patrocinador de la gira, Binance, quien contribuyó con U$D 2 millones al fondo. La primera subvención de 2 millones de dólares se destinará a proporcionar asistencia alimentaria y nutricional de emergencia a las regiones con mayor inseguridad alimentaria de Etiopía.