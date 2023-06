Tan Biónica suma nueva fecha: entradas y precio para el 5 de noviembre

Después de agotar las entradas rápidamente, Tan Biónica suma una segunda fecha en el Estadio Único de La Plata. Cómo sacar los tickets.

Tan Biónica agota todos sus tickets para el emblemático show del 4 de noviembre con 250.000 personas en la fila. Para que sus fans no se queden afuera, anuncia una nueva fecha para el 5 de noviembre en el Estadio Único de La Plata.

La banda sigue sumando noches mágicas luego de haber agotado sus dos shows para el 28 y 29 de noviembre en Vélez, en lo que será su gran regreso a los escenarios después de su separación en 2016.

5 DE NOVIEMBRE - ¡NUEVA FECHA! ESTADIO ÚNICO DE LA PLATA

4 DE NOVIEMBRE - AGOTADO ESTADIO ÚNICO DE LA PLATA

28 DE OCTUBRE - AGOTADO ESTADIO VÉLEZ

29 DE OCTUBRE - AGOTADO ESTADIO VÉLEZ

La fecha del recital que brindará Tan Biónica en La Plata coincide con uno de sus más conocidos hits: La melodía de Dios. Incluso Chano hizo referencia a la letra de esta canción antes de anunciar su esperado show en la ciudad de las diagonales.

Entradas para Tan Biónica en La Plata

Los tickets para la nueva fecha de Tan Biónica en el Estadio Único de La Plata ya están a la venta a través de All Access con todos los medios de pago. Hay 6 cuotas sin interés con Santander American Express.

Tan Biónica se presentará el 4 y 5 de noviembre en el Estadio Único de La Plata.

Por qué se separó Tan Biónica

La banda argentina Tan Biónica, liderada por Chano Charpentier, anunció su separación en 2016, y recientemente, el cantante ha explicado los motivos detrás de la decisión. En una entrevista en el programa Morning Time, Chano explicó que el grupo estaba "mal anímicamente" y "confundido" cuando decidió separarse. Afirmó que no participó en la decisión de separar la banda y se sintió dejado afuera, a pesar de que había compuesto todas las canciones y dejado todo en cada show. Chano aseguró que la separación no fue una traición sino una "estupidez" y que él no extraña a Tan Biónica.

A pesar de su éxito en Argentina y en otros países de habla hispana, Tan Biónica decidió separarse en 2016. Aunque la separación fue difícil para los fans, la música de Tan Biónica sigue siendo muy valorada y recordada en la escena musical argentina, que ve feliz el regreso anunciado por la banda en el Lollapalooza 2023.