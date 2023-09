Silvina Moreno presenta Selva en el Broadway: "Quería un disco bailable"

Silvina Moreno presentará Selva en el Teatro Broadway y en la previa habló con El Destape sobre el proceso de grabación y cómo fue trabajarlo en pandemia.

Silvia Moreno presentará "Selva", su más reciente trabajo discográfico, en un show que brindará el próximo jueves 14 de septiembre en el Teatro Broadway. En la previa del concierto, la reconocida cantautora dialogó en exclusiva con El Destape sobre el proceso de creación del disco, la búsqueda que tuvo detrás del mismo y de lo que se viene en su carrera.

"Selva" es el quinto disco de estudio de Silvina Moreno, una de las voces más cautivantes del pop argentino y cuyos inicios discográficos tuvieron una particularidad. Es que la cantante argentina grabó su primera placa ("Mañana") mientras vivía en Estados Unidos, a donde se había ido para estudiar nada menos que en el prestigioso Berklee College of Music. Desde entonces, compartió escenario y abrió los shows de algunos de los artistas más destacados de la música como Jorge Drexler, Bobby McFerrin, Alicia Keys, Gilberto Gil, Natalia Lafourcade, Harry Styles y Ed Sheeran.

Con la producción de Eduardo Cabra (Visitante/Calle 13) y Raúl Sotomayor, Silvina Moreno lanzó Selva en el 2022. Se trata de un disco en el que se permitió experimentar y representar sonoramente a Latinoamérica, en un álbum que terminó destacándose por su pulsión bailable.

¿Dónde notás más la repercusión que tuvo el disco?

- Lo noto en el vivo, cuando voy a los shows en diferentes lugares, veo las caras, las sonrisas y el disfrute de las nuevas canciones, las nuevas historias. Y también las ganas de compartirlo conmigo, de bailar, de cantarlo. Hay una complicidad y se siente. Y vienen públicos nuevos, vienen de los primeros discos y otros que escucharon el último. Hay de todo. Así que es un muy buen recibimiento que estoy teniendo, y yo lo estoy disfrutando mucho. Uno de los objetivos de este disco era que el show sea más dinámico y más bailable. Y definitivamente eso se logró. Eso realmente está ahí y me encanta.

¿Fue buscado que sea más bailable que tus trabajos anteriores?

- Empecé a componer estas canciones en ese tremendo encierro que vivimos. Y sí fue buscado. Me di cuenta que quería un disco más bailable. Venía de "Herminia", que era un disco más íntimo y de baladas, más íntimo. Y en este caso dije "quiero bailar más, quiero un disco más bailable". Fue totalmente adrede buscar que sea más rítmico y que sea más desde el baile.

Está un poco alejado de tu educación en Berklee, se le siente algo más latinoamericano ¿Tenías ganas de mostrar esa faceta tuya y de tu música?

- Sí, tenía ganas de mostrar eso, porque definitivamente hay una influencia. Escucho mucha música de toda Latinoamérica y es una influencia. Hubo una intención de mostrar esa influencia y de compartirlas. Con respeto, obviamente, sin querer apropiarme de ningún ritmo ajeno. Pero sí, con mucho respeto y queriendo compartir que escucho esa música y que esa música me acompaña en mi vida como oyente, además de como artista.

¿Cómo fue el trabajo a distancia con productores como Eduardo Cabra y Raúl Sotomayor?

- Pudimos hacerlo por Zoom y a la distancia porque justamente como ya había trabajado previamente, nos conocemos mucho en nuestro modo de trabajo. Hay mucha confianza y respeto dentro de esta relación artística. Cuando él sugiere sumar a Raúl y que sea por Zoom, acepté y me animé porque sabía que iba a fluir, que iba a funcionar. No sé si me hubiese animado a hacer un disco por Zoom con cualquier otra persona, cualquier productor o productora con quien no haya trabajado antes. Raúl es un productor muy talentoso de México en quien Eduardo confía muchísimo. Tienen criterios muy similares a la hora de trabajar, tienen como una especie de alianza: son como hermanos no reconocidos de distintos países y se entienden muy bien, hablan el mismo idioma. Para mí fue un disfrute total porque entre ellos se divertían mucho trabajando. La verdad que fluyó súper bien. Trabajar con productores así es una masterclass. Yo sigo aprendiendo como productora, no solo como artista.

¿Disfrutás el trabajo que conlleva grabar un disco?

- El disco sigue siendo importante y fundamental. Es como un paso más grande para un artista, pero no en el sentido comercial necesariamente, sino en el de aprendizaje. Yo aprendo mucho más sobre mi música y sobre mi camino, mi mensaje, cómo quiero comunicar, cómo quiero que mi música suene, cómo quiero que esté diseñada. Todo eso son preguntas que uno se hace cuando hacés un disco, porque es una obra integral que te obliga a hacer un trabajo bastante más profundo que un solo single o una canción.

Hablando de un próximo disco, ¿estás pensando en lo que se viene o todavía estás disfrutando de lo que genera Selva?

- Ya estoy pensando en lo que se viene. Aún así tuvimos una oportunidad de volver a darle una especie de foco nuevo a Selva con Selva Acústica. Pude juntar 4 cuerdas de música de cámara y conmigo hacer versiones íntimas, acústicas. Hicimos la mitad de las canciones del disco. Entonces Selva sigue teniendo vida, sigue teniendo instancias y oportunidades de mostrar estas canciones pero en otro formato. Igual, paralelamente ya estoy componiendo para lo que se viene, pero sin apuro. Me estoy tomando mi tiempo para encontrar nuevas canciones, para encontrar una nueva dirección y para ver hacia dónde voy con un próximo disco.

Dónde comprar las entradas para el Teatro Broadway

Este jueves 14 de septiembre, Silvina Moreno presentará Selva en el Teatro Broadway. Para el concierto todavía quedan entradas disponibles y las mismas pueden conseguirse en el siguiente link.