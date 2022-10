Lágrimas, orgullo y agradecimiento: así fue el primer show de Duki en Vélez

El primero de cuatro. En una noche de celebración y agradecimiento, Duki dejó en claro por qué es de los artistas argentinos con más impacto a nivel mundial. Pogo, lágrimas, invitados de lujo y efectos sorpresa.

Duki en su primer Vélez sold out. Foto: Guido Adler.

Duki en su primer Vélez sold out. Foto: Guido Adler.

El primer show de Duki en el Estadio Vélez Sarsfield tuvo mucha emoción, orgullo y agradecimiento. Agradecimiento por parte de Duki para el público y por los artistas invitados hacia Duki. Cada tanto, él caía en que estaba ahí parado frente a más de 40 mil personas que escuchaban y disfrutaban su música y se quebraba en llanto. "Esto lo logré gracias a ustedes. Muchas veces me cruzo con gente que me dice que mi música les cambió la vida, que ustedes hayan escuchado mi música me cambió la vida a mí y por eso siempre se los voy a agradecer", dijo el reconocido artista argentino de 26 años al comienzo del recital, minutos antes de pedir permiso a la audiencia para bajar un cambio y respirar para poder seguir.

Duki agotó 4 estadios en tiempo récord y se convirtió en el artista argentino con más Vélez de la historia.

El show duró casi tres horas, tuvo más de 40 canciones y pasó por todas las etapas de Duki. Fue una dosis (casi) suficiente de temas como para satisfacer a quienes siguen al artista desde "La Mansion" (casa en donde vivió durante su primera etapa como artista musical e impulsor del trap en Argentina) y también a los fanáticos más recientes que lo conocieron con su "Temporada de Reggaetón" y su union con Los del Espacio (Tiago PZK, FMK, Rusherking, Lit Killah, María Becerra y Emilia Mernes).

El público de Duki en Vélez. Foto: Franco Puente.

¿Por qué dije casi? Porque en el show se notó la ausencia de Ysy A y Neo Pistea. Había una gran expectativa en el público que esperaba que el famoso tridente "Modo Diablo" se reuna una vez más. En la cabeza de los fanáticos, el Vélez de Duki era una ocasión especial en donde podía ocurrir tranquilamente. Sabiendo esta demanda, Duki explicó que tanto Neo como Ysy estaban ocupados o de gira por sus proyectos musicales propios, pero prometió que algún día iba a darse este encuentro y dejó en claro que su relación con ambos sigue intacta y que su éxito actual fue gracias a su unión e impulso constante, incluso en los peores momentos. "Son mis hermanos, mi familia", admitió.

Igualmente, el recital de Duki tuvo una fuerza propia arrolladora: fuegos artificiales desde el primer tema hasta el último, cambios de escenario a un ring en mitad del público, un pogo encendido y lágrimas generalizadas. Hasta hubo una especie de conferencia de prensa en donde Duki se peleaba consigo mismo y competían por ver cuál versión del artista era la mejor. Un debate que está bastante presente en las redes sociales hoy en día. Una lucha, que a veces se vuelve insólita, en donde se enfrenta su época de trap con la de reggaetón, o sus comienzos con su presente. La verdad es que Duki demuestra que su versatilidad le permite ser ambas.

Los agradecimientos de Duki fueron todos hacia el público. Especialmente, para "los pibes del fondo" (sí, como en Hello Cotto), a quienes mencionó constantemente a lo largo del show y les preguntaba cómo la estaban pasando. Había algo especial ahí:el artista contó que recordaba que su primer show había sido en Vélez a sus 9 años, en un recital de Charly Garcia al que fue con su papá Guillermo, justamente, al campo trasero. Las vueltas de la vida lo llevaron a que él sea esta vez quien está arriba del escenario.

Duki en Vélez. Foto: Guido Adler.

Los invitados no faltaron. De hecho, fueron muchos y todos muy agradecidos con Duki. Nicki Nicole cantó Ya me fui, su hit producido por Bizarrap, y se fue llorando de la emoción después de transmitirle su orgullo a su colega por este momento especial que está viviendo en su carrera. Se subieron también Khea (en una aparición súper esperada del artista que actualmente permanece algo desaparecido por problemas personales), Emilia Mernes, Luchito SSJ, Lit Killah, Rusherking, Obie Wanshot y Bizarrap. También tomó un vuelo directo desde España Rels B, quien cantó Cada uno de los artistas, feliz por estar acompañando a Duki en este momento.

El artista jugó con el efecto sorpresa. Algunos de sus invitados se ausentaban en canciones para luego irrumpir en el escenario con más fuerza y causar impacto en el público que festejaba desaforado cada aparición. Lo hizo con Lit Killah, con Nicki Nicole y, al final del recital, con Bizarrap. Después de decir que el productor no iba a poder acompañarlo esa noche, se sumó sobre los últimos minutos para hacer una versión especial de Malbec. “Sos el 1, gracias a vos estamos todos acá”, le dijo el productor, notablemente agradecido.

Este 6 de octubre se vivió una noche especial. Para Duki, sin dudas. Pero también fue un momento celebración para toda la escena argentina. Una forma de decir: "Gracias por impulsar este movimiento que hoy pisa fuerte en todo el mundo, por ser líder, por abrir un camino y por tu generocidad al transitarlo". Con un Duki centrado, un público encendido y una escena nacional más unida que nunca, es seguro decir: hay Duki para rato.