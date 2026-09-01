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Recitales y conciertos en septiembre 2026: qué artistas y bandas de música tocan en Argentina

Mucha música sonará en vivo en Argentina durante septiembre. Entre visitas de artistas internacionales y la consolidación de algunos artistas locales, este mes se viene fuerte para la escena cultural.

01 de septiembre, 2026 | 14.45
Lali

Argentina se caracteriza históricamente por ser un polo cultural, en donde se ofrecen siempre variadas opciones de entretenimiento en cuanto a música en vivo. Con la antesala de la primavera, el país se prepara para vivir un mes repleto de música. La escena local e internacional converge, brindando alternativas para todos los gustos: desde rock y pop hasta ritmos urbanos, el folclore y la música electrónica. Este mes trae diversidad, y se engalana con la visita de grandes estrellas mundiales y la presentación de talentos locales muy convocantes. Repasamos una destacada agenda musical en varias ciudades del país.

Stomp, show musical en vivo. (Crédito de foto: Stomp)

Recitales de septiembre en Argentina

  • 2 de septiembre: Stomp (Teatro Ópera)

  • 3 de septiembre: Lauta (Niceto Club), Maroon 5 (Movistar Arena),  Piazzolla Electrónico (Niceto Club) y Los Magos (CC Matienzo).

  • 4 de septiembre: Black Eyed Peas (Movistar Arena), Sofía Mora y Abril Olivera (La Trastienda), Billordo (Strummer Bar), y Blanco White (Lucile).

  • 5 de septiembre: 1915 y Trinidad (Niceto Club), Fatboy Slim (Movistar Arena) y Los Gardelitos (Córdoba, Plaza de la Música).

  • 6 de septiembre: Flor Bertotti (Teatro Gran Rex).

  • 8 de septiembre: Ozuna (Movistar Arena).

  • 10 de septiembre: Glasé y Joystick (Niceto Club), W.A.D.O. (Lalalá).

  • 11 de septiembre: Diego Torres (Córdoba, Plaza de la Música), Gauchito Club (C Art Media) y Erick Brian (Teatro Vorterix).

  • 12 de septiembre: Broke Carrey y Choosey (Niceto Club), Dancing Mood (Vorterix) y La Chancha Muda (Rosario, Centro Cultural Güemes)

  • 13 de septiembre: Toe (Niceto Club) y Festival Mutante (C Art Media).

  • 14 de septiembre: Stray Kids (Hipódromo de San Isidro).

MÁS INFO

  • 17 de septiembre: Jamiroquai (Hipódromo de San Isidro), Joaco Burgos (La Plata, Ciudad de Gatos).

  • 18 de septiembre: Alex Anwandter (Teatro Gran Rex).

  • 19 de septiembre: Él Mató a un Policía Motorizado (Movistar Arena), Divididos (Córdoba, Plaza de la Música) y Virus (Niceto Club).

  • 20 de septiembre: Serú Girán (Movistar Arena).

  • 21 de septiembre: Gustavo Santaolalla (Teatro Colón).

  • 22 de septiembre: Beach Fossils (C Art Media) y Morat (Movistar Arena)

  • 23 de septiembre: Caifanes (Vorterix) y Wednesday (C Art Media).

  • 24 de septiembre: Morat (Movistar Arena) y Sudan Archives (Niceto Club).

  • 25 de septiembre: Pedro Pastor (Niceto Club), Conociendo Rusia (Gran Rex).

  • 26 de septiembre: Lali (River Plate), Kidd Voodoo (Teatro Vorterix) y Nicola Cruz (Deseo).

  • 29 de septiembre: Morat (Movistar Arena).

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