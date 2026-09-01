Recitales y conciertos en septiembre 2026: qué artistas y bandas de música tocan en Argentina

Lali en un recital en River. (Crédito de foto: Alejandro Morasano)

Argentina se caracteriza históricamente por ser un polo cultural, en donde se ofrecen siempre variadas opciones de entretenimiento en cuanto a música en vivo. Con la antesala de la primavera, el país se prepara para vivir un mes repleto de música. La escena local e internacional converge, brindando alternativas para todos los gustos: desde rock y pop hasta ritmos urbanos, el folclore y la música electrónica. Este mes trae diversidad, y se engalana con la visita de grandes estrellas mundiales y la presentación de talentos locales muy convocantes. Repasamos una destacada agenda musical en varias ciudades del país.

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Stomp, show musical en vivo. (Crédito de foto: Stomp)

Recitales de septiembre en Argentina

2 de septiembre: Stomp (Teatro Ópera)

3 de septiembre: Lauta (Niceto Club), Maroon 5 (Movistar Arena), Piazzolla Electrónico (Niceto Club) y Los Magos (CC Matienzo).

4 de septiembre: Black Eyed Peas (Movistar Arena), Sofía Mora y Abril Olivera (La Trastienda), Billordo (Strummer Bar), y Blanco White (Lucile).

5 de septiembre: 1915 y Trinidad (Niceto Club), Fatboy Slim (Movistar Arena) y Los Gardelitos (Córdoba, Plaza de la Música).

6 de septiembre: Flor Bertotti (Teatro Gran Rex).

8 de septiembre: Ozuna (Movistar Arena).

10 de septiembre: Glasé y Joystick (Niceto Club), W.A.D.O. (Lalalá).

11 de septiembre: Diego Torres (Córdoba, Plaza de la Música), Gauchito Club (C Art Media) y Erick Brian (Teatro Vorterix).

12 de septiembre: Broke Carrey y Choosey (Niceto Club), Dancing Mood (Vorterix) y La Chancha Muda (Rosario, Centro Cultural Güemes)

13 de septiembre: Toe (Niceto Club) y Festival Mutante (C Art Media).

14 de septiembre: Stray Kids (Hipódromo de San Isidro).

17 de septiembre: Jamiroquai (Hipódromo de San Isidro), Joaco Burgos (La Plata, Ciudad de Gatos).

18 de septiembre: Alex Anwandter (Teatro Gran Rex).

19 de septiembre: Él Mató a un Policía Motorizado (Movistar Arena), Divididos (Córdoba, Plaza de la Música) y Virus (Niceto Club).

20 de septiembre: Serú Girán (Movistar Arena).

21 de septiembre: Gustavo Santaolalla (Teatro Colón).

22 de septiembre: Beach Fossils (C Art Media) y Morat (Movistar Arena)

23 de septiembre: Caifanes (Vorterix) y Wednesday (C Art Media).