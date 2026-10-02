Recitales y conciertos en octubre 2026: qué artistas y bandas de música tocan en Argentina

Humbe en vivo. (Crédito de foto: Etics Live)

La música en Argentina representa un pilar fundamental de su identidad cultural. Durante octubre de 2026, una intensa agenda de recitales encenderá escenarios de todo el país. Con una oferta diversa que abarca muy diferentes géneros como rock, pop, reggae, hard rock, salsa y metal, en estadios y teatros de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Tucumán y Santa Fe albergarán una inolvidable cartelera de artistas internacionales y referentes locales.

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Marc Anthony en vivo. (Crédito de foto: James Carbone)

Calendario de conciertos: Octubre 2026

1 de octubre

Nonpalidece en C Art Media (Buenos Aires)

Robbie Williams en Movistar Arena (Buenos Aires)

2 de octubre

Carlos Baute en Teatro Ópera (Buenos Aires)

Fro! en C Art Media (Buenos Aires)

Santi Muk en Niceto Club (Buenos Aires)

3 de octubre

Bestia Bebé en CC Konex (Buenos Aires)

Chiara Oliver en Teatro Vorterix (Buenos Aires)

Dancing Mood en La Sala de las Artes (Rosario)

Olivia Wald en C Art Media (Buenos Aires)

Lucho SSJ en Centro Cultural Güemes (Rosario)

4 de octubre

Chapterhouse en Niceto Club (Buenos Aires)

Robbie Williams en Movistar Arena (Buenos Aires)

7 de octubre

Las Pelotas en Teatro Vorterix (Buenos Aires)

Die Toten Hosen en Bioceres Arena (Rosario)

8 de octubre

Gauchito Club en Brewhouse Puerto (Mar del Plata)

Tigers Jaw en Uniclub (Buenos Aires)

9 de octubre

El Zar en Teatro Gran Rex (Buenos Aires)

Marcelo Ezquiaga en Biri Biri (Buenos Aires)

Pimpinela en Movistar Arena (Buenos Aires)

MARTTEIN en Centro Cultural Güemes (Rosario)

Carca en La Trastienda (Buenos Aires)

10 de octubre

Boom Boom Kid en Ciudad de Gatos (La Plata)

Dante Spinetta en Teatro Ópera (Buenos Aires)

Die Toten Hosen en Movistar Arena (Buenos Aires)

Festival Harlem en Estación Belgrano (Santa Fe)

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Hipódromo (Tucumán)

11 de octubre

Little Boogie en Groove (Buenos Aires)

12 de octubre

Cuarteto de Nos en Auditorio Sur (Temperley)

David Bisbal en Movistar Arena (Buenos Aires)

13 de octubre

Bebe en La Segunda Seguros Arena (Rosario)

Grupo Frontera en Movistar Arena (Buenos Aires)

14 de octubre

Bad Gyal en Movistar Arena (Buenos Aires)

Mad Professor en Niceto Club (Buenos Aires)

15 de octubre

Bebe en Teatro Ópera (Buenos Aires)

Between the Buried and Me en Uniclub (Buenos Aires)

Caliope Family en Ciudad de Gatos (La Plata)

Las Eras y Sakatumba en Maquinal (Buenos Aires)

16 de octubre

Babasónicos en Movistar Arena (Buenos Aires)

Ainda en Niceto Club (Buenos Aires)

An Espil en Ciudad de Gatos (La Plata)

Fito Páez en Plaza de la Música (Córdoba)

Gruesome en Uniclub (Buenos Aires)

Isla Mujeres en La Tangente (Buenos Aires)

Palito Ortega en Teatro Ópera (Buenos Aires)

Piccolini en CAFF (Buenos Aires)

Rey Garufa en Arena Sur (Buenos Aires)

17 de octubre

Árbol en Teatro Ópera (Buenos Aires)

Eterna Inocencia en Teatro Flores (Buenos Aires)

Cadena Perpetua en La Sala de las Artes (Rosario)

Cielo Razzo en Microestadio de Ferro (Buenos Aires)

Científicos del Palo en Niceto Club (Buenos Aires)

El Kuelgue en Auditorio Sur (Temperley)

Fantasmagoria en Palacio Libertad (Buenos Aires)

Fonso y Las Paritarias en La Trastienda (Buenos Aires)

Silvestre y La Naranja en C Art Media (Buenos Aires)

18 de octubre

Festival Por y Para Nosotras en The Roxy Live (Buenos Aires)

Marama en Teatro Gran Rex (Buenos Aires)

Pimpinela en Movistar Arena (Buenos Aires)

19 de octubre

Kneecap en C Art Media (Buenos Aires)

Raphael en Teatro Gran Rex (Buenos Aires)

20 de octubre

Iron Maiden en Estadio Huracán (Buenos Aires)

Andrés Calamaro en Movistar Arena (Buenos Aires)

21 de octubre

Aitana en Movistar Arena (Buenos Aires)

BTS en Estadio Único (La Plata)

Homogénica en Niceto Club (Buenos Aires)

22 de octubre

Alter Bridge en C Art Media (Buenos Aires)

Çantamarta en Niceto Club (Buenos Aires)

Fit For a King en El Teatrito (Buenos Aires)

Javiera Mena en Deseo (Buenos Aires)

23 de octubre

Angela Torres en La Segunda Seguros Arena (Rosario)

Antonella Restucci en Biri Biri (Buenos Aires)

Axel en Teatro Gran Rex (Buenos Aires)

BTS en Estadio Único (La Plata)

Feli Colina en Ciudad de Gatos (La Plata)

24 de octubre

Los Fabulosos Cadillacs en Arena Mardel Plata (Mar del Plata)

2 Minutos en Auditorio Oeste (Haedo)

La Patrulla Espacial en Ciudad de Gatos (La Plata)

Ben Marcus en Humboldt (Buenos Aires)

Benito Cerati en Maquinal (Buenos Aires)

Callejero Fino en C Art Media (Buenos Aires)

CTM en Arena Sur (Buenos Aires)

RHYE en Deseo (Buenos Aires)

25 de octubre

Los Fabulosos Cadillacs en Arena Mardel Plata (Mar del Plata)

La Patrulla Espacial en Ciudad de Gatos (La Plata)

Camilo en Movistar Arena (Buenos Aires)

Ivy Queen en Teatro Gran Rex (Buenos Aires)

Resistencia y Kinky Reggae en Strummer Bar (Buenos Aires)

28 de octubre

Feli Colina en Niceto Club (Buenos Aires)

Los40 Primavera Pop en Teatro Ópera (Buenos Aires)

Rebecca WinckWorth en British Arts Centre (Buenos Aires)

29 de octubre

Marc Anthony en Movistar Arena (Buenos Aires)

Humbe en Teatro Gran Rex (Buenos Aires)

Mujercitas Terror, Pólvora y Nina Suárez en La Tangente (Buenos Aires)

Sofía Campos en Biri Biri (Buenos Aires)

Terrores Nocturnos y Mugre en Ciudad de Gatos (La Plata)

30 de octubre

Andrés Calamaro en Movistar Arena (Buenos Aires)

Benediction en Uniclub (Buenos Aires)

C.R.O. en Estadio Malvinas Argentinas (Buenos Aires)

Cantamos Fatal (Charo López) en Ciudad de Gatos (La Plata)

Fishbone en La Trastienda (Buenos Aires)

Juana Rozas en Ciudad de Gatos (La Plata)

31 de octubre