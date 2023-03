Solnit: "Hay un idealismo reformista más importante en el mundo hispanoparlante que en anglosajón"

En su nuevo libro, "¿De quién es la historia?", Rebeca Solnit aborda también las formas de combatir el olvido y trabajar por el futuro con una perspectiva que no se desentienda del pasado. “El mundo cambia de formas sorprendentes como resultado de cosas que a priori parecen insignificantes. Me gustaría recuperar la perspectiva histórica, está la idea de que todo durará para siempre. En Estados Unidos está la idea loca de que las cosas no cambian y me da muchas ganas de despabilar a la gente para que entienda qué tanto sí lo hicieron. Y justamente podemos aprender esa imaginabilidad del futuro para evitar lo peor. El clima es hoy un tema absolutamente urgente y necesitamos tener una visión propositiva sobre cómo vamos a encarar el cambio”, reflexionó

Al referirse al autoritarismo de Vladimir Putín -a quien consideró “un Stalin capitalista” y la guerra en Ucrania, Solnit advirtió estar al tanto de que en Latinoamérica hay “vasta experiencia con líderes autoritarios”. “Lo importante es ver cómo los autoritarios intentan controlar la historia, la ciencia y la verdad. Bueno, no voy a explicarles eso a ustedes. En Argentina, Chile y España saben cómo es vivir en un régimen autoritario. La resistencia debe producirse en todas partes y de todas maneras posibles y sabemos que Putin no es inmortal. Espero que la transformación de Rusia se produzca con celeridad".

"Las enseñanzas que dejó la resistencia en Bolivia, en México, en Argentina y en Chile es muy importante. Siempre me conmovió la horizontalidad de los movimientos argentinos después del colapso de 2021 y las manifestaciones en Chile que llevaron al referéndum constitucional. La resistencia se puede producir en muchas escalas, en distintos puntos del mapa y todo suma”, recuperó con conocimiento de la realidad latinoamericana y, con un chiste, expresó su deseo de aprender más español porque “hay un idealismo reformista mucho más importante en el mundo hispanoparlante que en el anglosajón”.

Con información de Télam