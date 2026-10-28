Rata Blanca celebra sus 40 años con un recital en el Movistar Arena: cuándo es y cómo conseguir entradas

Rata Blanca celebrará sus 40 años de trayectoria con un recital en el Movistar Arena de Buenos Aires. La banda argentina de hard rock se presentará el próximo 5 de diciembre, después de una gira internacional que incluyó shows en Europa, Estados Unidos y distintos países de Latinoamérica.

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El grupo liderado por el guitarrista Walter Giardino volverá a tocar en la Ciudad de Buenos Aires para despedir el año con sus clásicos. Con una trayectoria que comenzó en 1987, Rata Blanca se convirtió en una de las bandas más reconocidas del rock pesado en español, con canciones que atravesaron generaciones.

Rata Blanca cierra el año con un show en el Movistar Arena.

Rata Blanca en el Movistar Arena: cuándo es el recital

El show será el sábado 5 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, y además de cerrar el año a lo grande, la banda celebrará sus 40 años junto a los fans. A lo largo de su carrera, Rata Blanca construyó un estilo propio a partir de la combinación del hard rock y el heavy metal con elementos de la música clásica y el folclore. Uno de sus discos más importantes es Magos, Espadas y Rosas, publicado en 1990, que incluye canciones emblemáticas como Mujer Amante, La leyenda del Hada y el Mago y El camino del sol.

A lo largo de sus cuatro décadas de historia, Rata Blanca atravesó distintos cambios en su formación. Recientemente, se conoció la triste noticia de la muerte de Saúl Blanch, quien fue la voz del primer álbum de estudio de la banda, que incluye clásicos como El sueño de la gitana y Chico Callejero. Actualmente, el grupo está integrado por Walter Giardino, líder y guitarrista; Adrián Barilari, en voz; Alan Fritzler, en batería; Juan Pablo Massanisso, en bajo; y Danilo Moschen, en teclados.

Cómo conseguir entradas para Rata Blanca en el Movistar Arena

Las entradas para el recital de Rata Blanca en el Movistar Arena se pueden comprar a través del sitio oficial del estadio: www.movistararena.com.ar. Además, los clientes de BBVA cuentan con la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés.