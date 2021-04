Quién era DMX, el rapero y actor que murió hoy a los 50 años

DMX falleció en Nueva York a los 50 años tras pasar una semana internado por un infarto.

Famoso a finales de los años 90 por sus letras y su estilo violento y oscuro, el rapero estadounidense DMX murió hoy en un hospital de Westchester, Nueva York. Así lo informó su familia a través de un comunicado lanzado hoy en el que confirman el fallecimiento del artista, que tenía 50 años. El músico y actor llevaba una semana internado en el centro de salud por un infarto, aparentemente producido por una sobredosis. Según trascendió, el rapero se encontraba grabando una película y un disco junto a figuras como Bono, Lil Wayne, Snoop Doog.

DMX lanzó su primer disco "It's dark and Hell is hot" en 1998. Pero su irrupción en la escena musical estadounidense fue previa, más precisamente en la canción "4, 3, 2, 1", una colaboración con LL Cool J, Redman y Method Man, que fue un éxito absoluto. El sencillo con el que debutó en la compañía discográfica Def Jam fue "Get At Me Dog" y rápidamente se convirtió en una canción obligada para todas las listas de rap de la época. Esto le allanó el camino para el lanzamiento de su primer disco, que debutó como número 1 en las listas de pop.

La repentina popularidad y su estilo agresivo frente al micrófono consiguieron que lo compararan con Tupac, considerado uno de los mejores raperos de todos los tiempos. Además, sus letras y actitudes significaron una especie de revitalización para el hardcore rap, que había caído en desgracia tras los asesinatos de Tupac y Notorius B.I.G. En esa misma época también llegó su debut cinematográfico en Belly, un thriller dirigido por Hype Williams. Alrededor de los mismos años formó el grupo Murder Inc junto a Jay-z y Ja Rule, aunque solo duró unas pocas canciones.

El segundo álbum también llegó en 1998 y lo hizo al igual que el primero, liderando las listas y siendo triple platino. Sus cinco discos iniciales debutaron como número 1 en las listas estadounidenses. Pero así como su carrera despegaba también lo hizo su actividad criminal y sus visitas a la cárcel. Violencia, abusos, alcohol, drogas, armas y arrestos se volvieron una constante en la vida del rapero que marcó una época y una forma de hacer rap, reverenciado además por amantes del punk, el rock y el heavy metal por su poderoso estilo.

"Earl fue un guerrero que luchó hasta el final. Amaba a su familia con todo su corazón y apreciamos el tiempo que pasamos con él. La música de Earl inspiró a innumerables fans en todo el mundo y su legado icónico vivirá para siempre. Agradecemos todo el amor y apoyo durante este momento increíblemente difícil", agregaron sus familiares en el comunicado en el que también pidieron respeto a su "privacidad".

En su canal oficial de YouTube, la gran mayoría de sus canciones tienen millones de reproducciones, como "X Gon' Give It To Ya", que tiene más de 162 millones de visualizaciones. La misma canción en Spotify supera ampliamente los 418 millones de reproducciones. El popular tema fue lanzado en el 2003 y forma parte de Cradle 2 the Grave, el álbum con el soundtrack de la película homónima de la que DMX fue uno de los protagonistas.