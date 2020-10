Néstor, el hombre que cambió todo de Editorial Planeta es un testimonio coral recopilado por el cineasta Jorge "Topo" Devoto que busca reconstruir cómo era el ex presidente Néstor Kirchner a diez años de su fallecimiento.

Y ya no hubo quien pueda con su fuego/ Él se puso a vivir con toda el alma/ Él se puso a vivir ya para siempre en las miles de flores que brotaban desde todos los rumbos del olvido, desde el fondo profundo de la patria", escribe la música y ex ministra de Cultura, Teresa Parodi.

El libro cuenta con historias personales, anécdotas políticas, estrategias compartidas, recuerdos e imágenes narradas que hasta el momento eran desconocidas. El libro cuenta con el testimonio de 45 personas que conocieron a Néstor Kirchner y se destacan entre ellos, el Papa Francisco, la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, el sindicalista Hugo Moyano y el fallecido poeta Juan Gelman.

Las personas que componen la publicación: Alberto Fernández - Papa Francisco - Oscar Parrilli - Fernanda Raverta - Padre Lito - Sergio «Pato» Urribarri - Rafael Correa - José María Salvini - Andrés «Cuervo» Larroque - Hugo Moyano - Juan Carlos Lascurain - Juan Gelman - Eduardo «Wado» de Pedro - Juan Cabandié - Alejandro Dolina - Nilda Garré - Eduardo Valdés - Víctor Hugo Morales - Pablo Grippo - Edgardo Depetri - Ángel Maza - Agustín Rossi - Pedro Saborido - Omar Quiroga - Victoria Montenegro - Hugo Yasky - Carlos Kunkel - Héctor Patrignani - Hebe de Bonafini - Evo Morales - Víctor Santa María - Alicia Castro - Eduardo Fellner - Diego Carbone - Estela de Carlotto - Jorge Taiana - Taty Almeida - José Manuel Zelaya - Andrés Castillo - Alberto Descalzo - Julio Pereyra - Juan Carlos Alderete - Jorge Sapag - Omar Plaini - Teresa Parodi

El autor

Jorge "Topo" Devoto nació en 1955 en San Martín, provincia de Buenos Aires, en el hospital Eva Perón. Es publicista, productor de cine y televisión, y militante peronista. Vivió el exilio en Brasil y Suecia. Es padre de Federico y Camila. Realizó las producciones de "Empezó la fiesta" (1999, Cuba), "Néstor Kirchner. La película" (2012, Argentina), "El camino de Santiago" (2018, Argentina) y "Tierra arrasada" (2019, Argentina).

El elogio de Cristina Kirchner

La propia Cristina Kirchner se sumó a las repercusiones de la publicación y contó lo que la motivó a leer una biografía del expresidente por primera vez en su vida.

"Debo confesar que nunca he leído ninguna de las biografías que se han publicado sobre Néstor o sobre mí. No es indiferencia… es mas sencillo: si cuentan hechos verdaderos, ya los conozco… y si son mentiras, no me interesan", se sinceró la vicepresidenta, en su cuenta de Twitter.

Pero aclaró: "Acabo de recibir un ejemplar de “Néstor. El hombre que cambió todo”. Una compilación de vivencias de gente que lo conoció y también de gente que lo quiso mucho. Lo voy a leer, porque a algunas de las personas que escriben yo también las quiero mucho".