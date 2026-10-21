Quiénes son los integrantes de BTS: cuántos son, cómo se llaman y curiosidades de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook

BTS es una de las boybands más reconocidas en todo el mundo y este miércoles 21 de octubre debutará en el país. El grupo brindará tres shows en el Estadio Único de La Plata, como parte de la gira mundial “ARIRANG”. La banda está compuesta por siete miembros: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

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Cuántos son los integrantes de BTS: cuáles son sus nombres reales

BTS es la abreviatura de Bangtan Sonyeondan, que en coreano se traduce como “Boy Scouts a prueba de balas”. El grupo debutó el 13 de junio de 2013 con el álbum 2 Cool for Skool y el sencillo “No More Dream”, bajo el sello Big Hit Entertainment.

La formación de la boyband comenzó en 2010, cuando el fundador de la compañía, Bang Si-hyuk, firmó un contrato con RM después de escucharlo rapear. Luego se fueron sumando los otros seis integrantes. Tras una pausa iniciada en 2022, a causa del servicio militar obligatorio en Corea del Sur, la banda volvió a reunirse como formación completa con una gira de 79 conciertos en Asia, América, Europa y Oceanía.

Dentro de la banda, RM, SUGA y j-hope integran la línea de rap, mientras que Jin, Jimin, V y Jung Kook forman la línea vocal. Esta división sirve como guía, aunque no marca límites estrictos en la participación de cada uno. Los nombres reales son:

RM: Kim Nam-joon

Kim Nam-joon Jin: Kim Seok-jin

Kim Seok-jin SUGA: Min Yoon-gi

Min Yoon-gi j-hope: Jung Ho-seok

Jung Ho-seok Jimin: Park Ji-min

Park Ji-min V: Kim Tae-hyung

Kim Tae-hyung Jung Kook: Jeon Jung-kook

Las curiosidades de cada integrante de BTS

RM, el líder

Nació el 12 de septiembre de 1994 en Ilsan y fue el primer artista en ser contratado por la discográfica, lo que dio origen al grupo. Es el líder de BTS, rapea y participa en la composición de las letras. Su voz grave y su dicción marcada lo distinguen. Como solista lanzó Indigo y Right Place, Wrong Person, entre otros trabajos.

RM

Jin

Nació el 4 de diciembre de 1992 en Anyang y es el integrante de mayor edad, cumplirá 34 años. Se destaca por su voz clara y por su sentido del humor, una de las cualidades más mencionadas por los ARMY, sus fans. Entre sus lanzamientos individuales figura “The Astronaut”.

Jin

SUGA, rapero y productor

Nació el 9 de marzo de 1993. Además de rapear, compone y produce, y como solista usa el nombre Agust D. Según contó él mismo, eligió “SUGA” por su piel blanca, con la idea de promocionarse “dulcemente”. Su álbum D-DAY de 2023 estuvo acompañado de una gira propia.

SUGA

j-hope, la energía del grupo

Nació el 18 de febrero de 1994. Es rapero y bailarín, y los fans lo llaman “el sol de BTS” por su energía en el escenario. Su nombre artístico remite a la esperanza: explicó que eligió “hope” porque es lo único que queda en la caja de Pandora.

j-Hope

Jimin, voz y movimiento

Nació el 13 de octubre de 1995 en Busan, por lo que cumplió 31 años hace pocos días. Es vocalista y uno de los bailarines principales, con una interpretación que combina suavidad e intensidad. Su álbum solista FACE lo convirtió en el primer artista solista surcoreano en llegar al número uno de la lista Hot 100 de Billboard.

V, una de las voces destacadas

Nació el 30 de diciembre de 1995 en Daegu. Tiene uno de los registros más graves entre los vocalistas del grupo, algo que lo diferencia de las voces más agudas de Jimin, Jin y Jung Kook. El nombre “V” viene de “victory” (victoria) y fue elegido junto con sus compañeros.

Jung Kook, el menor

Nació el 1 de septiembre de 1997 en Busan. En Corea se conoce como maknae al más joven de un grupo, y es la denominación habitual para él entre los fanáticos. Antes de ser artista jugaba al handball, deporte que dejó para dedicarse a la música. Es de los pocos integrantes que usa su nombre real como nombre artístico.