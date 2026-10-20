Quiénes fueron las parejas de Antonio Grimau: los amores del histórico actor argentino

Antonio Grimau murió este martes 20 de octubre a los 82 años y dejó un gran vacío en la historia de la televisión, el cine y el teatro. El actor fue uno de los galanes más reconocidos de la ficción nacional y, por fuera de sus personajes, tuvo una vida llena de grandes amores y pérdidas profundas.

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Quiénes fueron las parejas de Antonio Grimau

Antonio Grimau, cuyo nombre real era Antonio Rebolini, tuvo varios amores a lo largo de su vida, y una buena cantidad de sus parejas fueron figuras del medio:

Leonor Manso

Fue una de las más importantes en la vida del actor. Se conocieron mientras estudiaban actuación y, además de compartir el vínculo sentimental, comenzaron a construir juntos sus carreras. Fue pareja de Manso durante los años 70 y, en ese período, nació su hijo Lucas Rebolini Manso, en 1974.

Leonor Manso y Antonio Grimau

La pareja se separó con el paso del tiempo, pero el final del romance no significó una ruptura definitiva. Ambos conservaron una relación de afecto y respeto, incluso tras el fallecimiento de su hijo en 2010. Leonor y Antonio volvieron a compartir escenario en distintas ocasiones, entre ellas la obra Danza macabra (2019) una experiencia que Grimau recordaba con especial cariño.

Zonia Tela

Después de su separación de Manso, Grimau volvió a formar pareja. De su relación con Zonia Tela nació su hija Luciana Rebolini, la mayor de sus dos hijas. Luciana vive en la provincia de San Luis y lo convirtió en abuelo de cuatro niñas. Sin embargo, el actor era reservado y habló poco en público de su vínculo con Zonia Tela.

Antonio Grimau tuvo nietas por parte de su hija Luciana

Cristina Sánchez, la madre de su hija Antonia

Otra de sus parejas fue Cristina Sánchez con quien tuvo a la menor de sus hijas, Antonia Rebolini. En 2010, cuando Grimau estrenó El anatomista, la prensa la mencionó como su exmujer, y asistió a la función junto a Antonia, que entonces tenía 13 años. Antonia vive en Buenos Aires y mantiene un perfil alejado de la exposición mediática.

Cristina Alberó, otra de sus parejas

Grimau también fue pareja de la actriz Cristina Alberó, con quien compartió escenario y afecto durante varios años. Los dos volvieron a trabajar juntos en teatro, en Cafetín de Tango.

Antonio Grimau junto a Cristina Alberó (Foto de Estefania Lisi)

Los romances con mujeres más jóvenes

En 2010, poco después de la muerte de su hijo Lucas, el actor se mostró con una joven de 25 años que integraba la productora de El anatomista. Él aseguró entonces que lo estaba ayudando a atravesar el momento más duro de su vida, pero que no quería ponerle rótulos a la relación.

En 2017 trascendió su relación con Marty, una traductora de 35 años. Ya en 2019, cuando tenía 75, se conoció su vínculo con Sofía Gentile, de 22 años. Según la prensa, se habrían conocido en los Premios Hugo y ella se había vuelto habitual en las funciones de Danza macabra.

El actor se definía a sí mismo como “enamoradizo” y reconocía que esa característica traía cosas lindas, pero también conflictos. En los últimos años había asegurado estar soltero, aunque en agosto de 2025, en una entrevista con La Nación, resumió su manera de entender los vínculos con una frase: “Renunciar al amor es renunciar a la vida, de algún modo”.

¿Cuántos hijos tuvo Antonio Grimau?

Grimau fue padre de tres hijos: Lucas, fruto de su relación con Leonor Manso, y dos hijas, Luciana y Antonia. También disfrutaba de su rol de abuelo y hablaba con orgullo de las nietas que tuvo a través de Luciana.