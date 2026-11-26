La definición de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes y Palmeiras marcará un hito inédito fuera de la línea de cal: por primera vez en la historia del certamen la Conmebol organizará un espectáculo musical durante el entretiempo. La cita será este sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, donde el artista brasileño Pedro Sampaio encabezará un show diseñado para desarrollarse dentro de los 15 minutos reglamentarios del descanso.

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Nacido en Río de Janeiro el 21 de diciembre de 1997 bajo el nombre de Pedro do Espirito Santo Sampaio, este DJ, cantante, compositor y productor se consolidó como una de las figuras más influyentes de la música urbana actual de Brasil. Su vínculo con el ritmo nació a los 13 años de manera casera, cuando golpeaba un cubo a modo de percusión antes de convencer a su padre para que le comprara sus primeros instrumentos: un tantan, un repinique, un timbal y un pandeiro.

Con apenas 14 años fue descubierto por Victor Junior mientras musicalizaba la fiesta de un amigo de su padre, y a los 17 se integró de manera estable al equipo de artistas de Dennis DJ. Su despegue masivo llegó en 2017 gracias a las versiones remezcladas que subía a YouTube, plataforma que le abrió las puertas a sus primeras giras con material propio y le valió su fichaje por Warner Music Brasil en diciembre de 2018.

A lo largo de los últimos años, Sampaio construyó un catálogo repleto de éxitos virales y alianzas con referentes internacionales. En 2022 lanzó Chama Meu Nome, álbum que incluyó temas como Dançarina, Galopa y No Chão Novinha junto a Anitta. Dos años más tarde redobló la apuesta con Astro (2024), un trabajo de 15 canciones donde sobresalieron Escada do Prédio -en colaboración con Marina Sena-, PocPoc y participaciones de Luísa Sonza y J Balvin.

Pedro Sampaio.

Pedro Sampaio y su actuación con Ricky Martin

Su expansión fuera de las fronteras brasileñas terminó de afianzarse a fines de 2025 con la salida de SEQUÊNCIAS #1, disco que superó los 700 millones de reproducciones y coincidió con su pase discográfico a Sony Music Brasil en diciembre de ese mismo año. Ya en 2026, su perfil internacional sumó un capítulo de impacto al compartir el show de medio tiempo de la NFL en Río de Janeiro junto a Ricky Martin, encuentro del cual nació el sencillo Pikito pikito, estrenado el pasado 27 de septiembre.