El pulso de la resistencia: María Ezquiaga y su nuevo grito sin eufemismos con "Dejame envejecer"

María Ezquiaga presenta "Dejame envejecer", su tercer disco solista, en La Fábrica (Foto: Victoria Dobaño).

En tiempos donde el algoritmo premia la inmediatez y la saturación de estímulos, hay quienes eligen plantar bandera en la vereda de enfrente. María Ezquiaga acaba de editar Dejame envejecer, su tercer disco solista, una obra que incomoda desde el vamos tan solo con asomarse al título. En una época hiperconectada que idolatra la juventud perpetua, proponer el paso del tiempo como un derecho y un deseo suena casi subversivo.

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Lejos de responder a una fórmula marketinera, la génesis del álbum fue un hallazgo tardío y visceral. "Me pasa siempre que los títulos los encuentro al final, no soy de decir 'voy a hablar de este tema'", confiesa la compositora, en diálogo con El Destape, que encontró el concepto tras charlar con la artista visual Victoria Dobaño. Dar con esa frase directa implicó barajar y dar de nuevo: "Para que vos te animés a hacer algo necesitas de ese entorno que te respalda un poco. Sentía que para decirlo sin eufemismos, necesitaba de la banda y de las charlas con Laura Wittner y Victoria".

Ese cuidado artesanal se traslada al estudio y al vivo. Grabado prácticamente en simultáneo -con los músicos tocando en salas separadas pero en comunión orgánica-, el disco huele a madera y a pulso humano. "Estar muy consciente de que cada decisión te va llevando a un lugar... ese nivel de cuidado y atención es lo que después hace que esto sea esta banda y no otra" apunta Ezquiaga, reivindicando el error medido y la improvisación posible solo cuando hay un andamiaje firme.

La crudeza del disco dialoga directamente con un presente social espeso. Para la artista, la brújula cultural está descalibrada: "Siento que hay un cerebro que confundió todo; algunas palabras fueron para un lado y de golpe alguien que se supone que es progresista termina diciendo lo contrario de los valores que uno cree defender". Ante ese escenario distópico donde la concentración de riqueza asfixia, la sutileza ya no alcanza. "Pareciera que con la sutileza no basta. Hay que estar con los ojos más abiertos que nunca porque estamos viviendo un momento muy extraño", reflexiona, apostando al diálogo profundo por encima de la trinchera virtual y el escrache tuitero.

Sostener un proyecto ajeno al mainstream en la era de la economía de plataformas roza lo utópico. "Es imposible, así te lo digo", resume entre risas, aunque enseguida asoma su veta idealista. Frente a la lógica adictiva de las pantallas que reducen la capacidad de atención, hacer discos que exigen sentarse a apagar el celular funciona como un acto de soberanía mental. "Todo está hecho para que vos te vuelvas adicto; por eso está bueno de vez en cuando tomar distancia", advierte con la autoridad de una generación que conoció el mundo analógico.

Esa misma celebración de la presencia se trasladará el próximo mes al escenario de La Fábrica, donde presentará el material rodeada de un seleccionado de colegas como Juampi Di Leone, Pablo Dacal y Mariana Bianchini. Más que un concierto, será una celebración colectiva. "Ojalá que mi disco contribuya a que alguien se sienta mejor y que piense que no pasa nada, que el deseo continúa por más que envejezcas", concluye. Un faro de resistencia sónica en medio del ruido.

María Ezquiaga presenta "Dejame envejecer": fecha, horario y lugar

María Ezquiaga, artífice de la banda Rosal, presenta formalmente Dejame envejecer, su tercer álbum solista, el jueves 5 de noviembre a las 21 hs en La Fábrica (Fitz Roy 1245, CABA). La fecha se desarrollará en formato trío junto a Javier Mattanó (La Grande) en bajo, Toto Ciccone (Los Gardelitos, Ciruelo) en batería, y contará con una lista de grandes músicos invitados. Las entradas ya se encuentran disponibles para su compra a través de las redes y vías oficiales del espacio cultural.